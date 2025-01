Yeliz Koc träumt schon seit Jahren vom Dschungelcamp-Einzug

Yeliz Koc (31) ist eine der zwölf Promis, die bald für ein paar Tage in den australischen Dschungel ziehen. Dass es in diesem Jahr endlich geklappt hat, freut das Reality-Sternchen besonders, wie es in seiner Story auf Instagram ausplaudert: "Das Dschungelcamp war wirklich seit Jahren mein Traumformat." Schon 2022 wurde spekuliert, ob die The 50-Kandidatin bald am Lagerfeuer sitzen wird, damals dementierte sie jedoch traurigen Herzens, dass es nicht geklappt hat.

Wie Bild erfahren haben will, hat Yeliz aber schon während der Dreharbeiten des 2023er-Dschungelcamps ein paar Weichen gestellt, damit ihr Wunsch vom australischen Busch schon bald in Erfüllung gehen würde. Damals reiste sie wohl mit ihrer Schwester Filiz Koc (38) den Dschungelcamp-Teilnehmern nach und unterhielt sich vor Ort angeblich mit Verantwortlichen der Show. Im Netz teilte die Influencerin sogar einige Schnappschüsse von ihrer Zeit im berühmten Hotel Palazzo Versace, in dem die Begleitpersonen der Camper hausen.

Dass es für die Promi Big Brother-Gewinnerin nach all den Jahren ans Eingemachte geht, freut aber nicht nur sie: Auch die Oma ihres Töchterchens Snow (3) ist total glücklich, was Yeliz' Dschungelcamp-Einzug betrifft. "Das war ihr Traum, das freut mich für Yeliz. Hätte ich Zeit, wäre ich mitgeflogen!", äußerte sich Natascha Ochsenknecht (60) auf Social Media über die Teilnahme der Ex ihres Sohns. Sie war 2018 selbst bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit von der Partie und hatte ganze zwölf Tage im Urwald verbracht, bevor das Model leider zu wenig Anrufe bekam.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, März 2022

Anzeige Anzeige