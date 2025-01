Cathy Hummels klärt auf: Das läuft bei ihr und Oliver Pocher

Cathy Hummels (36) ist schon seit Längerem Single – doch seit Kurzem brodelt die Gerüchteküche, dass sie mit einem ganz besonderen Herrn anbändelt: Ihr Auserwählter soll angeblich Oliver Pocher (46) sein! In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan nun eine klare Antwort haben und fragte, was da wirklich zwischen der Moderatorin und dem Komiker abgeht. "Bei mir und Olli geht, dass ich ihn wirklich schätze. Dass wir eine tiefe Freundschaft haben, dass wir uns wirklich auch schätzen und uns gerne mögen. Und ehrlich gesagt habe ich ihn sehr, sehr gerne", antwortete die Ex von Mats Hummels (36). Dann schickte sie einen Luftkuss in die Kamera und fügte hinzu: "Der ist für dich, Olli."

Das Geflirte zwischen Olli und Cathy geht schon eine Weile hin und her. Zuletzt ließen sie einige Andeutungen bei Cathys "Cathy's Charity Christmas"-Event fallen. Dort meinte die Influencerin gegenüber RTL: "Der Olli ist schon ein toller Typ." Der Ex von Amira Aly (32) setzte dem Ganzen dann die Krone auf und meinte scherzhaft: "Wir sind sowas von ready to go. Wir buchen dann Sommerhaus, Temptation Island. Ich würde sie gerne bei 'Naked Attraction' kennenlernen, um wirklich ihren Charakter zu studieren." Allerdings wirkte es nicht unbedingt so, als würde er diese Wünsche ernst meinen.

Theoretisch würde den beiden nichts im Weg stehen. Sie beide sind bereits seit Längerem wieder auf dem Markt. Allerdings hat Cathy schon früher öfter erwähnt, dass Dating für sie nicht so einfach ist. Sie ist nämlich nicht nur Businessfrau, Moderatorin und Influencerin – sondern auch Mama ihres kleinen Sohnes Ludwig, den sie zusammen mit ihrem Ex Mats hat. "Bevor ich meinen Sohn alleine lasse, muss der Mann schon wirklich überzeugen. Meine private Zeit gehört meinem Sohn", beteuerte sie gegenüber RTL.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher im November 2024

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels in Dubai, Silvester 2024

