So schwer ist Dating als Solo-Mum für Cathy Hummels und Co.

Vor allem die Weihnachtszeit kann für viele Singles erdrückend sein: Cathy Hummels (36) und Natalia Klitschko (50) haben nun offen darüber gesprochen, wie sie ihr Datingleben als Single-Mütter gestalten. Cathy, die ihren sechsjährigen Sohn Ludwig über alles stellt, ist seit zwei Jahren offiziell single, nachdem sie sich von Mats Hummels (36) scheiden ließ. Die Moderatorin gab zu, dass Dating in ihrem Alltag kaum Platz finde: "Bevor ich meinen Sohn alleine lasse, muss der Mann schon wirklich überzeugen", erklärte sie im Gespräch mit RTL. "Meine private Zeit gehört meinem Sohn." Ähnlich sieht es Natalia Klitschko, die im selben Zeitraum die Scheidung von Vitali Klitschko (53) hinter sich brachte. Die dreifache Mutter, deren Kinder mittlerweile erwachsen sind, betonte: "Meine Kinder sind alles! Partner kann man tauschen!"

Beide Frauen, die nicht nur durch ihre Familienverantwortung, sondern auch beruflich stark eingespannt sind, haben klare Prioritäten. Während Cathy nach ihrer Scheidung an verschiedenen TV- und Social-Media-Projekten arbeitet, sorgt das gemeinsame Sorgerecht dafür, dass sie den Großteil ihrer Zeit mit Ludwig verbringt. Sie hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, wie viel Energie ihr der Spagat zwischen Karriere und Mutterrolle abverlange. Natalia, die als Model und Künstlerin aktiv ist, scheint ebenfalls nur wenig Interesse daran zu haben, sich auf neue Beziehungen einzulassen, wenn sie nicht in das Leben ihrer Familie passen. Ihre Aussagen machen deutlich, dass potenzielle Partner oft an dieser hohen Messlatte scheitern. Beide Frauen eint das Motto, dass für sie in erster Linie ihre Kinder zählen und neue Liebe daher nur entsteht, wenn sie perfekt in ihr Leben passt.

Ähnlich geht es auch Kelly Clarkson (42), die seit Jahren als Talkshow-Moderatorin erfolgreich ist. Die beiden Kinder der Sängerin, die acht Jahre mit Brandon Blackstock (48) verheiratet war, haben klare Vorstellungen zu dem Liebesleben ihrer Mutter: "Sie bringen es immer wieder zur Sprache: 'Bitte, wir wollen nicht, dass du mit jemand anderem zusammen bist.' Sie sind noch klein. Für sie ist es schwer, sich ihre Mama mit jemand anderem als ihrem Papa vorzustellen", erklärte sie im Interview mit iHeart. Die zweifache Mutter, die es nicht scheut , ihre Komfortzone zu verlassen, habe ihren Sprösslingen deutlich gemacht, wie sehr sie sie liebt. "Aber Mami braucht auch Liebe", erklärte sie augenzwinkernd.

Getty Images Vitali Klitschko und Natalia Yegorova im Juni 2011

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

