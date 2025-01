Christian Lindner war als Jugendlicher stark übergewichtig

Christian Lindner (45), Bundesvorsitzender der FDP, hat ein schwieriges Kapitel aus seiner Jugend geteilt, das ihn nachhaltig prägte. Im Podcast "MayWay" mit Tanja May, der stellvertretenden Chefredakteurin der Bild-Zeitung, berichtete er, dass er als Teenager stark übergewichtig gewesen sei. "Ich war nicht moppelig, ich war fett. Ich brachte mit 14 Jahren hundert Kilo auf die Waage", erklärte der Politiker offen. Aufgrund seiner äußeren Erscheinung habe er in seiner Schulzeit mit vielen sozialen Herausforderungen zu kämpfen gehabt und sei schließlich zum Außenseiter geworden. Doch erst, als ihm selbst das Treppensteigen immer größere körperliche Probleme bereitete, habe er begonnen, sein Essverhalten zu überdenken.

Fest entschlossen, sein Leben zu verändern, habe Christian eine drastische Diät gestartet, die aus Knäckebrot und intensiven Trainingseinheiten im Wald bestand. Innerhalb von nur sechs Monaten sei es ihm damit gelungen, 30 Kilogramm abzunehmen. Eine solche Crash-Diät würde er sich heute nicht mehr antun, betonte er. Trotz der körperlichen Transformation konnte er durchgehend mit sehr guten Schulnoten glänzen, wie er im Podcast ebenfalls verriet: "Mathematik, Deutsch und Co. gingen gut. Das hat mir bei der Aufbesserung meines Taschengeldes geholfen." Denn: Für jede Eins spendierten Mama und Papa Lindner fünf Mark, was Christian zusätzlich motivierte. Mit einem beeindruckenden Abiturdurchschnitt von 1,3 schloss er schließlich die Schule ab.

Privat hat der Politiker im Laufe seines Lebens bereits einige Hürden gemeistert und scheint sich heute in seiner Haut überaus wohlzufühlen. Der gebürtige Nordrhein-Westfale, der seit 2022 mit der Journalistin Franca Lehfeldt (35) verheiratet ist, erwartet aktuell sein erstes Kind. Die persönliche Stärke, die Christian in seiner Jugend entwickelte, spiegelt sich auch in seinem heutigen Leben wider – sei es beruflich oder privat. Doch seine Prioritäten kennt er dabei offenbar ganz genau: "Politik kommt bei mir erst an zweiter Stelle. An erster Stelle kommen Liebe, Familie, Freundschaft."

Getty Images Politiker Christian Lindner im Dezember 2014

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner, Mai 2024

