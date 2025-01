Das halten "Make Love, Fake Love"-Fans von Karina Wagner

Karina Wagner (28) sucht in der dritten Staffel von Make Love, Fake Love nach dem Mann fürs Leben. In der Show muss sie aber nicht nur das passende Gegenstück für sich finden, sondern auch die vergebenen Männer enttarnen, die sich unter die Singles gemischt haben und versuchen, ihr den Gewinn streitig zu machen. Die erste Folge flimmerte in der vergangenen Woche über die deutschen Fernsehbildschirme – doch wie kommt Karina bei den hartgesottenen Fans der Sendung an? "Ich war nie ein großer Fan von Karina, aber ich finde sie für das Format passend und sympathisch und ich glaube, es wird gut", schreibt ein Zuschauer zufrieden unter einen Instagram-Beitrag der Show.

Allgemein scheint die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin die Verfolger der Sendung zum großen Teil von sich überzeugt zu haben. "So eine schöne Frau. Ich finde sie einfach megasympathisch, weil sie auch nicht so aufgedreht ist", schwärmt ein weiterer User, während ein anderer zustimmt: "Sie macht das sehr sympathisch und souverän, ohne sich so kindisch, nervig und albern zu verhalten wie ihre Vorgängerin." Ein anderer Nutzer ist zudem überzeugt, dass Karina perfekt in das Format passt.

Schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge hatte die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin betont, dass sie sich in der Show keineswegs zurückhaltend zeigen wird. "Wenn ich mich wirklich verlieben sollte, habe ich kein Problem damit, auch intimer zu werden", erklärte sie. Selbst Sex vor laufender Kamera könne sie nicht ausschließen: "Ich würde nicht 'nein' sagen. Ich glaube, dadurch, dass ich auch schon in anderen Formaten war, weiß ich, dass man die Kamera auch irgendwann vergisst."

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, TV-Bekanntheit

RTL / Markus Hertrich Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

