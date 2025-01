Würde Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love" Sex haben?

Karina Wagner stürzt sich in ein neues Abenteuer: Sie ist die Single-Dame, die in der dritten Staffel von Make Love, Fake Love die große Liebe sucht. Der Clou ist jedoch, dass nicht alle Männer, die sie kennenlernt, auch wirklich ihr Herz erobern wollen. Einige Teilnehmer sind nämlich vergeben – und wollen die Beauty an der Nase herumführen, um das Preisgeld in die eigene Tasche zu stecken. Entscheidet sich Karina im Finale für einen Single-Mann, dürfen sie sich das Geld teilen. Bei einem Vergebenen geht sie jedoch leer aus. Ihre Aufgabe ist es also, die Männer zu enttarnen, deren Herz bereits an eine andere Frau verschenkt wurde. Im Interview mit RTL plaudert Karina nun aus, wie weit sie in der Show gehen würde. "Wenn ich mich wirklich verlieben sollte, habe ich kein Problem damit, auch intimer zu werden", gibt sie ehrlich zu. Auch Sex vor laufender Kamera könne die Influencerin nicht ausschließen: "Ich würde nicht nein sagen. Ich glaube, dadurch, dass ich auch schon in anderen Formaten war, weiß ich, dass man die Kameras auch irgendwann vergisst."

Karinas Mutter Olga stand ihrer Teilnahme offenbar eher kritisch gegenüber, wie sie ebenfalls in dem Interview erklärt: "Ich habe lange überlegt, weil sie das auch nur mit meinem Einverständnis gemacht hat, weil ich da so ein bisschen konservativer bin. Aber irgendwann habe ich das akzeptiert." Von der Vorstellung, im Fernsehen zu sehen, wie ihre Tochter Geschlechtsverkehr hat, sei sie dennoch nicht begeistert. "Ich hoffe, es werden nicht die ganzen Details gezeigt. Aber dass sie Sex hat, weiß ich ja auch. Vielleicht schalte ich dann auch aus", lacht Olga.

In einem früheren Interview mit Promiflash verriet die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin, warum sie unbedingt bei "Make Love, Fake Love" mitmachen wollte. "Ich habe mich für ['Make Love, Fake Love'] entschieden, weil es nicht nur Dating ist, sondern auch ein Spiel, bei dem ich meine Menschenkenntnis auch noch einmal anders prüfen kann", erklärte sie und betonte auch, dass sie es gut finde, "gleich mehrere Männer auf einmal daten zu können."

Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Karina Wagner, TV-Bekanntheit

