Fans sind mit erster "Tatort"-Folge 2025 nicht zufrieden

Am Sonntag meldete sich die beliebte Krimireihe Tatort mit einem brandneuen Fall zurück. Die Folge mit dem Titel "Restschuld" bildete dabei den Startschuss für das "Tatort"-Jahr 2025. Ermittelt wurde in Köln unter der Leitung von Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63). Doch die Fans erhofften sich offenbar mehr von der Episode. Auf X wurde bereits während der Ausstrahlung wild diskutiert. Es sammeln sich Kommentare wie "Ertrage ich nicht!" oder "Ballauf mit blöden Sprüchen heute." Manche nehmen ihren Unmut aber auch mit Humor: "Wenigstens ist im 'Tatort' besseres Wetter." Auf der anderen Seite gibt es zwar auch Stimmen, die die Folge als sehr gelungen wahrnehmen, jedoch scheinen die nicht überzeugten Kritiker zu überwiegen.

Und woran liegt es, dass die Fans so unzufrieden sind? Vermutlich daran, dass der "Tatort" sich in dieser Folge um ein sehr komplexes Thema drehte. Im Zentrum der Ermittlungen steht Fabian Pavlou (Thomas Hauser), seines Zeichens Schuldeneintreiber eines großen internationalen Inkassobüros. Als der Außendienstmitarbeiter eines Nachts auf dem Nachhauseweg brutal überfallen wird, ruft das Ballauf und Schenk auf den Plan. Doch am Tatort finden die beiden Beamten keine Spur von der Leiche. Verdächtige, die einen Groll gegen Fabian hegen könnten, gibt es genug – es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Für viele Anhänger der Krimireihe sei die sogenannte Schuldenfalle zwar ein wichtiges Thema, aber eben nicht gut umgesetzt. "Zu viele Charaktere, an denen man kein Interesse entwickeln kann. Dabei eigentlich ein gutes Thema", fasst ein User zusammen.

Immerhin hat das Jahr gerade erst angefangen und es kommen noch genügend weitere "Tatort"-Folgen auf die Fans zu. Allerdings müssen sie sich in diesem Jahr auf jede Menge Neuheiten gefasst machen. Vor allem Abschiede wird es zur Genüge geben. Schon vor dem Jahreswechsel kündigte der Kieler Ermittler Axel Milberg (68) seinen Ausstieg nach mehr als 20 Jahren Polizeiarbeit an der Förde an. Die Nachfolge tritt Schauspielerin Karoline Schuch (43) an, sodass sich in der Hafenstadt ein rein weibliches Ermittlerduo aus ihr und Almila Bagriacik bildet. Auch beim Hamburger "Tatort" steht eine Veränderung bevor: Franziska Weisz (44) verlässt das Ermittlerteam um Wotan Wilke Möhring (57), der nun solo auf die Jagd nach Verbrechern geht.

WDR/Markus Tedeskino Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt, "Tatort"-Darsteller

Getty Images Axel Milberg, TV-Star

