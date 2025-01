Für Heidi Klums Golden-Globe-Look hagelt es massig Kritik

Obwohl die Golden Globes eine Preisverleihung für Film- und Serienstars sind, tauchen bei dem prestigeträchtigen Event nicht nur die Nominierten auf. Auch Models, Musiker und Künstler dürfen bei dem Event über den roten Teppich stolzieren – unter ihnen war wie in jedem Jahr auch wieder Heidi Klum (51). Das Model wählte für seinen Look eine grasgrüne Robe mit tiefem Ausschnitt und körperbetonter Silhouette. Damit tat sie sich allerdings anscheinend keinen Gefallen: In der internationalen Presse landete das Model auf den Top-Plätzen der "Worst Dressed"-Liste – also die Liste derjenigen mit den schlimmsten Outfits. Laut der britischen Daily Mail entstammt Heidis Kleid den frühen 2000ern und sei deswegen altbacken.

Auch lokale Zeitschriften haben nur wenige Komplimente für das Kleid der Laufstegikone übrig. In der Berliner Zeitung landete Heidi ebenfalls auf der Liste der Flops. "Liebe Heidi Klum, muss man eigentlich immer sehen, dass Sie aus Bergisch Gladbach kommen? Die Farbe, der Schnitt, die Farrah-Fawcett-Gedenkfrisur – wie immer alles eine Spur zu viel", urteilte die Stilredaktion der Zeitschrift. Jedoch scheint das Model die Kritiken gar nicht an sich ranzulassen. In ihrer Story auf Instagram teilte sie fröhlich sämtliche Fotos und Posts verschiedener Fan-Accounts von sich. Darunter befinden sich auch Reposts der deutschen Elle und Myself, die den Look deutlich besser einschätzten.

Im vergangenen Jahr erschien Heidi in einem ganz anderen Look: Damals wählte sie für das Event ein purpurrotes, ärmelloses Abendkleid aus Seide mit weit ausgestelltem Rock und extra hohem Beinschlitz. Dazu kombinierte sie filigrane, farblich passende Pumps. In dem Look fühlte sie sich damals so gut, dass sie gegenüber Who What Wear schwärmte: "Heute kommt niemand wirklich an mich heran. Ich fühle mich wie eine große, gigantische, blonde Tomate. Ich liebe das Volumen. Ich liebe den ganzen Stoff und dann sieht es aus wie eine wunderschöne Rose."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes, Januar 2025

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2024

