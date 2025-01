Handelt Bad Bunnys neues Album von seiner Ex Kendall Jenner?

Bad Bunny (30) hat in einem Interview über die Inspiration hinter den Liedern seines neuen Albums "Debí Tirar Más Fotos" gesprochen. Übersetzt heißt der Titel: "Ich hätte mehr Fotos machen sollen." Der puerto-ricanische Rapper erklärte gegenüber dem Time Magazine, dass seine Songs oft von Gefühlen wie Verlust oder Liebe beeinflusst sind, sie aber nicht zwangsläufig bestimmte Personen betreffen müssen. Besonders die Titelsingle des Albums, die von Bedauern über das Ende einer Beziehung handelt, lässt Fans spekulieren, ob sie von seiner ehemaligen Partnerin Kendall Jenner (29) handeln könnte. Bad Bunny und das Model wurden erstmals im Februar 2023 miteinander in Verbindung gebracht, hielten ihre Beziehung bis zu ihrer Trennung im Dezember desselben Jahres allerdings weitestgehend privat.

Trotz ihres Liebes-Aus sah man die beiden im Juni 2024 vertraut miteinander in Paris – kurzzeitig kursierten Gerüchte über ein Liebes-Comeback. Doch laut Insidern ist Kendall aktuell nicht an einer neuen ernsthaften Beziehung interessiert und genießt stattdessen ihre Freiheit. Wie ein Nahestehender Us Weekly verriet, stehen die beiden weiterhin in freundschaftlichem Kontakt, haben sich aber entschieden, erst einmal getrennte Wege zu gehen. Bad Bunny, der in der Vergangenheit auf den Rummel um sein Privatleben hinwies, meinte in einem früheren Interview mit dem Musikmagazin Rolling Stone: "Die Leute wissen alles über mich, also bleibt mir nur, mein Privatleben zu schützen."

Für Bad Bunny hat das neue Album jedoch nicht nur mit Herzschmerz zu tun. Es ist auch eine Hommage an seine Heimat Puerto Rico und die besonderen Erinnerungen, die er dort gesammelt hat. Der Rapper beschrieb das Album als Mischung aus Nostalgie und Freude: "Manchmal ist man etwas sentimental, doch zugleich gibt es so vieles, das einen glücklich macht – wie zum Beispiel das Spielen von Domino mit der Familie." Diese Balance zwischen Liebe und Heimat zeigt, wie facettenreich und emotional seine Arbeit ist. Bad Bunny gehörte 2024 zu den meistgestreamten Musikern auf Spotify.

Kendall Jenner und Bad Bunny, Juni 2024

Bad Bunny, Sänger

