"Ich bin glücklich": Stefanie Giesinger ist wieder vergeben

Stefanie Giesinger (27) versteckt ihre neue Liebe nicht mehr! In der neuen Folge ihres Podcasts "G-Spot" – die treffend "Mein neuer hotter Boyfriend und andere Beziehungsfragen" benannt wurde – schwärmt sie von ihrem neuen Freund. "Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt", schwärmt sie und scherzt: "Ich freue mich schon auf alle Schlagzeilen und schreibt bitte dazu, dass er ultraheiß ist, danke."

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde öfter gemunkelt, dass die GNTM-Bekanntheit wieder in festen Händen ist. Dabei heizte Stefanie selbst die Gerüchteküche immer wieder an: Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie diverse Fotos mit einem schönen Unbekannten. Auf einem Schnappschuss gab ihr der Hottie liebevoll einen Kuss auf den Kopf. Bei dem Mann soll es sich um das Male-Model Armando Mayr handeln.

Stefanie galt seit ihrer Trennung von Marcus Butler (32) im Oktober 2022 offiziell als Single. Mit dem YouTuber ist sie aber bis heute freundschaftlich verbunden. Damit muss wohl auch ihre neue Flamme klarkommen. "Ich bin mit der Person aufgewachsen, er hat mich tief geprägt. Warum sollte ich ihn nicht mehr in meinem Leben haben wollen?", stellte sie in ihrem Podcast noch im Mai klar.

Instagram / sadiqdesh Stefanie Giesinger und Armando Mayr 2024

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

