Pamela Anderson und Sohn Brandon bezaubern bei Golden Globes

Pamela Anderson (57) und ihr Sohn Brandon Thomas Lee (28) zogen bei den 82. Golden Globe Awards am Sonntag alle Blicke auf sich. Die Baywatch-Ikone, die für ihre Rolle in "The Last Showgirl" erstmals als "Beste Schauspielerin in einem Drama" nominiert war, strahlte in einer eleganten schwarzen Abendrobe von Oscar de la Renta (✝82). Kombiniert mit passenden Opernhandschuhen und Schmuck, der laut der Daily Mail aus nachhaltigen, im Labor hergestellten Pandora-Diamanten gefertigt war, unterstrich das Kleid ihren zeitlosen Stil. Ihr Sohn Brandon glänzte an ihrer Seite im klassischen Smoking.

Der Film "The Last Showgirl", in dem Pamela als Veteranin der Showbühne eine bislang wenig beachtete Seite von sich präsentieren kann, wurde von Kritikern hochgelobt und markiert einen Wendepunkt in ihrer Karriere. Nach ihrer frühen Bekanntheit als Sexsymbol und weniger erfolgreichen Schauspielprojekten wie "Barb Wire" gelang Pamela nun ein von der Branche lange erwartetes Comeback. Im Vorfeld der Verleihung zeigte sie sich gegenüber People dankbar: "Es ist nie zu spät, zu träumen – ich teile diese Nominierung mit meiner Familie und all den wunderbaren Menschen, die Teil dieser Reise waren."

Zwischen Pamela und ihrem Sohn Brandon, der sich in der Vergangenheit als Produzent und Unternehmer einen Namen gemacht hat, besteht eine enge Bindung. Pamela hob in Interviews immer wieder hervor, wie viel Wert sie auf ihre Familie legt und wie wichtig es für sie ist, zusammen neue Herausforderungen anzugehen. Brandon, so verriet sie, sei ihr größter Unterstützer – sowohl auf dem roten Teppich als auch im Alltag.

Getty Images Pamela Anderson und ihr Sohn Brandon Thomas Lee, Golden Globes 2025

Jason Merritt/Getty Images Pamela Anderson und Brandon Thomas Lee bei der Premiere von "The Gunman" in Los Angeles

