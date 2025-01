Prinzessin Kate ist Tochter Charlottes größtes Modevorbild

Prinzessin Charlotte (9) eifert ihrer Mutter Prinzessin Kate (42) in vielerlei Hinsicht nach. So sieht man den Royalspross mit ähnlichen Accessoires und den gleichen Frisuren wie Kate bei zahlreichen Events. Beispielsweise trug Charlotte zu Weihnachten ein ähnliches Outfit wie ihre Mutter. Der Friseur Jack Miles hat die Looks des Mutter-Tochter-Duos zu Weihnachten genauer unter die Lupe genommen und erklärt gegenüber GB News: "Charlotte und Kate haben sich die Haare fast gleich gestylt. Dies zeigt, wie nah sie sich stehen und wie sehr die Prinzessin ihre Mutter bewundert. Es hat etwas sehr Liebenswertes."

Jack ergänzt dazu: "Wenn Kinder jünger sind, idealisieren sie ihre Mütter. Sie tun Dinge, um sie zu kopieren. Und das kann das Stylen der Haare, das Make-up, die Kleidung sein, aber auch die Art und Weise, wie sie sich verhalten." Schon zur Krönungszeremonie trugen Kate und ihre Tochter Charlotte beide eine Tiara. "Für mich zeigt es einfach, was für eine tolle Verbindung sie zueinander haben, egal, ob dies beabsichtigt ist oder nicht. Natürlich muss die Königsfamilie Vorsicht walten lassen, wie sie sich stylen. Aber Kate scheint dies zu genießen", meint Jack.

Kate ist dafür bekannt, großen Wert auf die familiäre Nähe zu legen. Sie und Prinz William (42) planen ihren Kalender so, dass sie nach Möglichkeit die Nachmittage nach der Schule mit den Kindern verbringen können. Charlotte, die sich durch ihre Ähnlichkeit zu ihrer Mutter immer wieder in den Mittelpunkt rückt, scheint bereits in jungen Jahren großen Gefallen daran zu finden, in Kates Fußstapfen zu treten. Immer wieder sieht man die drei kleinen Royals zusammen mit ihren Eltern bei wichtigen Terminen. Gleichzeitig sorgen William und Kate dafür, dass Charlotte und ihre Brüder Prinz George (11) und Prinz Louis (6) trotz ihres adeligen Status ein möglichst normales Leben führen können. So müssen zu Hause alle Kinder in den Alltag eingebunden werden und Aufgaben wie Tischdecken oder das Abräumen von Geschirr übernehmen.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis beim Weihnachtskonzert, Dezember 2024

Jordan Peck/ Getty Images Europe Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst, Dezember 2024, Sandringham

