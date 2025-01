So steht es um Mike Heiter und Leyla Lahouars Traumhochzeit

Vor etwa einem Jahr hat Mike Heiter (32) in Leyla Lahouar (28) seine Traumfrau gefunden. Im Oktober gingen die beiden dann den nächsten Schritt und verlobten sich. Die Vorbereitungen für die große Traumhochzeit mussten allerdings erst einmal auf Eis gelegt werden, bis der Einzug in das gemeinsame Haus geklärt war. Jetzt gibt Leyla auf ihrem Instagram-Account ein kleines Update. "Wir haben noch keinen festen Termin, aber wir sind mit drei Hochzeitsplanern in Kontakt und schauen gerade, welcher am besten zu uns passt. Und dann geht es los mit der ganzen Planung", schreibt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin.

Die Hochzeit ist immer wieder Thema bei den beiden, denn anscheinend haben sowohl Leyla als auch Mike große Vorstellungen. Mike verriet kürzlich im Interview mit RTL: "Auf Ästhetik lege ich ja sehr viel Wert, aber sie auch, deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Sie wird auf jeden Fall das perfekte Kleid aussuchen und der beste Moment wird sein, wenn sie auf mich zugelaufen kommt." Dabei sollte der Reality-Star vor der Trauung vielleicht erst einmal an den Verlobungsring denken. Wie seine Herzdame nämlich in ihrer Story verrät, hat sie immer noch keinen Klunker von ihm bekommen.

Die Beziehung zwischen Mike und Leyla scheint auf jeden Fall ziemlich solide zu sein. Im exklusiven Interview mit Promiflash gaben die beiden zu, beim Hauskauf sogar schon ihre möglichen Sprösslinge mitberechnet zu haben. "Wir haben deswegen ein größeres Haus genommen, damit wir nicht direkt wieder ausziehen müssen, wenn es dann kommt", gab die Dschungelcamp-Gewinnerin zu. Das Paar teaserte sogar an, sich mehr als ein gemeinsames Kind vorstellen zu können: Sie haben nämlich zwei komplett freie Räume in ihrem Anwesen.

RTL / Fine Lohmann Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

ActionPress / AEDT Mike Heiter und Leyla Lahouar, Bunte New Faces Award Music 2024

