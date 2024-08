Traumhaus gefunden: Mike Heiter und Leyla ziehen zusammen

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) haben endlich ihr Traumhaus gefunden. Was als harmloser Flirt im Dschungelcamp begann, ist nun ernst geworden: Das Reality-Paar will Nägel mit Köpfen machen und nächste Woche den Mietvertrag für sein gemeinsames Haus in Frankfurt unterschreiben. "Wir haben unser Häuschen gefunden. Unser Traumhäuschen in Frankfurt", plaudert Leyla im Interview mit RTL voller Vorfreude auf das neue Kapitel aus.

In nur zwei Wochen wollen die beiden in das möblierte Designerhaus einziehen, das keine großen Anschaffungen erforderlich macht. "Das sieht einfach so krass aus, dass wir gar nicht anders konnten", schwärmt Leyla über ihr zukünftiges Heim. Schon vor einigen Monaten hatten Mike und Leyla über ihre aktuellen Zukunftspläne gesprochen und angekündigt, so schnell wie möglich zusammenziehen zu wollen.

Die Turteltauben hatten sich Anfang dieses Jahres im Dschungelcamp kennengelernt. Obwohl direkt die Funken zwischen ihnen flogen, ließen sie sich zu keiner Dschungelromanze hinreißen. Nach der Show trafen sie sich jedoch weiterhin – und verliebten sich ineinander. Im März machten sie dann mit einem süßen Clip ihre Liebe offiziell und begeistern ihre Fans seitdem mit regelmäßigen Einblicken in ihre Beziehung.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juni 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Wie findet ihr es, dass Mike und Leyla bereits zusammenziehen? Super, das ist der nächste logische Schritt! Na ja, mir wäre das noch zu früh... Ergebnis anzeigen



