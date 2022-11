Ohne Party: TV-Kinderstar Sophia Grace verrät Babygeschlecht

Ende Oktober überraschte Sophia Grace Brownlee ihre Community mit einer schönen Neuigkeit: Sie wird mit gerade einmal 19 Jahren das erste Mal Mutter. Die Netzbekanntheit, die vor allem in jungen Jahren mit ihren Auftritten in der "The Ellen DeGeneres Show" berühmt wurde, hält seitdem ihre Fans mit Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden. Und nun gab sie ein weiteres Detail preis: Sophia Grace verriet das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes!

Ohne eine große Party, dafür aber mit einem YouTube-Video gab die Beauty preis: Sie bekommt einen Jungen! Ihre Familie und ihre engsten Freunde seien bereits eingeweiht gewesen. Deshalb wollte sie ihren Fans mit Clips, in denen sie einen blauen Kuchen anschneidet und einen Ballon platzen lässt, eine Freude machen. "Wie man an den letzten Ausschnitten sehen kann, bekomme ich einen Jungen", schwärmte sie und fügte hinzu: "Als ich es zum ersten Mal erfahren habe, war ich ehrlich gesagt nicht schockiert, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass ich eine Jungsmama sein werde."

Dass sie nicht gerade einen großen Wirbel um ihre Schwangerschaft machen will, liegt wohl daran, dass sie mit dem frühen Babyglück nicht unbedingt gerechnet hat. "Am Anfang waren wir natürlich beide ziemlich geschockt und auch überwältigt, weil [mein Freund] auch noch so jung ist. Aber jetzt, wo wir uns daran gewöhnt haben, sind wir beide wirklich begeistert", hatte sie vor Kurzem im Interview mit E! News berichtet.

Rosie McClelland, Ellen DeGeneres und Sophia Grace Brownlee, 2012

Sophia Grace Brownlee im Dezember 2021

Sophia Grace Brownlee im Mai 2022

