Christine Neubauer will älteste "Let's Dance"-Siegerin sein

Christine Neubauer (62) wird in der 18. Staffel von Let's Dance ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Mit 62 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin ihrer Staffel. Aber das sei für die Schauspielerin kein Nachteil, sondern eine Motivation. Christine will sich dieses Jahr den Titel holen – und damit weltweit die älteste Siegerin der Tanzshow werden. Zu ihrer Teilnahme äußerte sich die "Landärztin"-Darstellerin gegenüber Bunte: "Nein, ich habe keine Angst, aber gewaltigen Respekt."

Aber die Konkurrenz schläft nicht: Vor wenigen Tagen wurde der Cast der Tanzshow veröffentlicht – und der hat es in sich. Um die Krone zu holen, muss sich Christine unter anderem gegen Musiker Ben Zucker (41), Realitystar Leyla Lahouar (28) und Sängerin Jeanette Biedermann (44) durchsetzen. Auch Influencerin Paola Maria (31), "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl (53) und Simone Thomalla (59) wollen den Sieg mit nach Hause nehmen.

Christine schaffte ihren Durchbruch in den 1980er Jahren mit der Serie "Löwengrube". Seitdem übernahm die gebürtige Münchnerin weitere Rollen in Film und Fernsehen. Sie spielte unter anderem die Hauptolle im Film "Hundswut". In der Serie "Smeilingen - Ein Dorf wie Du und Ich" übernahm die Schauspielerin ebenfalls einen Part. Privat läuft es bei Christine ebenfalls super: Seit über zwölf Jahren ist sie in einer glücklichen Beziehung mit José Campos.

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Die "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow"-Paare

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Neubauer und José Campos

Anzeige Anzeige