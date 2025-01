Harrison Ford strahlt auf dem Red Carpet mit Tochter Georgia

Hollywood-Legende Harrison Ford (82) sorgte bei den 82. Golden Globe Awards am Sonntagabend für eine herzerwärmende Überraschung: Anstelle seiner Frau Calista Flockhart (60) brachte der 82-Jährige seine Tochter Georgia Ford mit auf den Red Carpet in Beverly Hills, wo das Duo alle Blicke auf sich zog. Harrison, der für seine Rolle in "Shrinking" als bester Nebendarsteller nominiert war, beeindruckte in einem klassischen schwarzen Smoking, während Georgia in einer eleganten schwarzen Robe mit Wickeldetails und semitransparenten Handschuhen glänzte – wie auf Fotos, die Gala vorliegen, zu erkennen ist. Ihr zurückgekämmtes Haar und ein dramatisches schwarzes Smokey Eye rundeten den Look perfekt ab.

Georgia ist Harrisons einzige Tochter und stammt aus seiner zweiten Ehe mit der Drehbuchautorin Melissa Mathison, mit der er bis 2004 verheiratet war. Das Paar hat zudem einen Sohn, Malcolm, der sich mittlerweile als Sänger einen Namen gemacht hat. Insgesamt hat Harrison fünf Kinder aus drei Beziehungen, darunter den Koch Ben Ford und seinen jüngsten Sohn Liam, den er mit Calista großzieht. Obwohl Georgia in der Vergangenheit hin und wieder mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter auf dem roten Teppich zu sehen war, bevorzugt sie ein Leben abseits des Rampenlichts. Ihr gemeinsamer Auftritt bei den Golden Globes markiert das erste öffentliche Event mit ihrem Vater seit 2013.

Georgias Auftritt bei den Globes ist umso besonderer, da sie in der Vergangenheit gesundheitliche Herausforderungen bewältigen musste. Im Jahr 2016 sprach Harrison bei der FACES-Gala in New York erstmals über die Epilepsie-Erkrankung seiner Tochter, eine neurologische Störung, die durch unkontrollierte Nervenimpulse gekennzeichnet ist. "Meine Tochter hatte eine sehr schwere Zeit, bevor jemand ihre Erkrankung richtig diagnostizieren konnte", erklärte der Stars Wars-Darsteller damals gegenüber People. Er betonte, wie emotional belastend es sei, wenn ein geliebter Mensch betroffen ist: "Man wünscht sich nichts mehr, als eine Lösung zu finden." Glücklicherweise sei Georgia im medizinischen Zentrum der New York University erfolgreich behandelt worden – und dank der richtigen Medikamente und Therapien seit vielen Jahren anfallsfrei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Calista Flockhart, Harrison Ford und dessen Tochter Georgia im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin

Anzeige Anzeige