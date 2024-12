"Herz gebrochen": So hart war die Scheidung für Nikki Bella

Nikki Bella (41) äußert sich zum ersten Mal öffentlich über die Trennung von Profitänzer Artem Chigvintsev (42). Fast zwei Wochen nachdem das ehemalige Paar seine Scheidung abgeschlossen und sich über die gegenseitigen einstweiligen Verfügungen geeinigt hat, reflektiert der "Total Bellas"-Star über diese schwierige Zeit. "Es war so hart. Es war wirklich schlimm. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich war traurig", behauptet die Seriendarstellerin auf emotionale Weise in einer Folge ihres Podcasts "Nikki & Brie".

Gegenüber ihrem Co-Host, ihrer Schwester Brie Bella (41), erklärt die Medienpersönlichkeit außerdem, dass sie besonders auf das Wohl ihres gemeinsamen Kindes mit Artem bedacht sei. "In den letzten Monaten habe ich mich von den sozialen Medien und der Welt abgekapselt. Ich wusste einfach, dass ich diese Trennung brauchte, denn ich bin eine Mutter und der Schutz und die Privatsphäre meines Sohnes sind das Wichtigste", merkt Nikki an und führt aus: "Dafür wollte ich alles tun, was nötig war, und dann brauchte ich einfach Raum, um zu heilen, um mich dem Trauma zu stellen."

Nikkis Einblicke in ihre Erfahrungen kommen drei Monate, nachdem der Dancing with the Stars-Profi Artem unter dem Verdacht häuslicher Gewalt verhaftet wurde. Eine Anklage wurde damals zwar nicht erhoben – dafür reichte die Wrestlerin jedoch nach zwei Jahren die Scheidung ein. Nikki und Artem lernten sich während der Dreharbeiten der Tanzshow kennen und begrüßten im Jahr 2020 ihren Sohn Matteo auf der Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / brie Brie und Nikki Bella im November 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

Anzeige Anzeige