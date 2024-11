Nach Scheidung: Nikki Bella wagt radikalen Neuanfang im Netz

Nikki Bella (41), auch bekannt als Nikki Garcia, drückte den Reset-Knopf – zumindest auf Instagram: Nur wenige Tage nach ihrer Scheidung von Artem Chigvintsev (42) löschte sie nun all ihre Beiträge auf der Plattform. Der ehemalige WWE-Star überraschte seine 10,5 Millionen Follower mit einem leeren Instagram-Feed. Plötzlich befinden sich dort weder Fotos von ihr und ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (41) noch süße Schnappschüsse ihres Sohnes Matteo. Auch von ihren zahlreichen Marken-Kooperationen fehlt jede Spur. Dieser radikale Schritt wirkt wie ein Schlusspunkt, nachdem Nikki und Artem ihren schwierigen Trennungsstreit beigelegt haben.

Nikki und Artem hatten sich 2017 kennengelernt, als Nikki an der Show Dancing with the Stars teilnahm und Artem ihr professioneller Tanzpartner war. Die Chemie zwischen den beiden war förmlich spürbar – ihre Beziehung wurde bald darauf öffentlich. Im Jahr 2020 wurde ihr gemeinsamer Sohn Matteo geboren, der seither im Mittelpunkt ihres Lebens steht.

Trotz ihrer Trennung betonen beide stets, dass das Wohlergehen ihres Kindes für sie oberste Priorität habe. Nikki, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Brie in der Wrestling-Welt als "The Bella Twins" bekannt wurde, hat neben ihrer Sportkarriere auch als Model und Schauspielerin gearbeitet. Nun scheint sie entschlossen zu sein, ein neues Kapitel aufzuschlagen und sich sowohl beruflich als auch privat neu zu orientieren.

Getty Images Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Februar 2023

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sohn Matteo

