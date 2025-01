Kino-Date: Tommy Fury soll bei Molly-Mae übernachtet haben

Molly-Mae Hague (25) wurde am Wochenende gemeinsam mit Tommy Fury (25) bei einem Kinobesuch in Cheshire gesichtet. Trotz ihrer Trennung im August letzten Jahres scheinen die britische Love Island-Bekanntheit und der Boxer eine romantische Annäherung erlebt zu haben, als sie zusammen einen Horrorfilm sahen. Augenzeugen berichteten gegenüber der Daily Mail, dass die beiden händchenhaltend und vertraut wirkten, bevor Tommy seine Ex-Freundin zu ihrer Residenz begleitete. Am nächsten Morgen wurde der Sportler dabei gesehen, wie er das Anwesen in denselben Kleidern verließ, in denen er am Tag zuvor unterwegs war. Die Öffentlichkeit vermutet nun, dass die beiden wieder zusammenfinden könnten – und das mitten in der Produktion von Molly-Maes neuer Prime-Video-Dokumentation "Molly Mae: Behind it All".

Das einstige Paar musste im vergangenen Jahr eine schwierige Phase durchlaufen. Gerüchte um eine angebliche Untreue Tommys hatten im Sommer 2024 für Schlagzeilen gesorgt, was schließlich zur Trennung führte. Tommy hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und erklärt, er werde Molly-Mae immer lieben. Nun werfen Kritiker dem Paar vor, die Trennung inszeniert zu haben, um ihre jeweiligen Projekte zu fördern – darunter Tommys Buch und Molly-Maes neue TV-Serie. Die Enthüllungen rund um ihre Krise und mögliche Versöhnung könnten in der bevorstehenden Doku des Social-Media-Stars ausführlich thematisiert werden. Ein Insider ließ bereits verlauten, dass die Ereignisse der letzten Wochen das Interesse am Projekt zusätzlich angeheizt haben.

Molly-Mae zeigte sich zuletzt auf Social Media reflektiert über das Jahr 2024. Sie sprach von "höchsten Höhen und tiefsten Tiefen", die sie erlebt habe. Besonders ihre kleine Tochter Bambi sei ihr größtes Glück. Tommy wiederum schwärmte in Interviews immer wieder von seiner Liebe zu Molly-Mae und seiner Entschlossenheit, für ihre Beziehung zu kämpfen. "Es ist die wahre Liebe. Ob ich Molly immer noch liebe? Hundertprozentig. Ich werde sie bis zu meinem letzten Atemzug lieben", erklärte der 25-Jährige kurz nach der Trennung.

Getty Images Tommy Fury, Boxer und Realitystar

Getty Images Molly-Mae Hague bei den 77. Filmfestspielen in Cannes

