Krimineller kannte Kronprinzessin Mette-Marits Privatnummer

Ein royaler Skandal hält Norwegen in Atem: Marius Borg Høiby (27), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51), wurde im August 2024 verhaftet und unter anderem der Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung beschuldigt. Im November 2024 erfolgte eine erneute Festnahme und der Vorwurf der Vergewaltigung. Nun berichtet die norwegische Illustrierte Se og Hør: Kurz nach der zweiten Verhaftung soll ein vorbestrafter Bekannter, der mit Marius unterwegs war, Mette-Marit über die Festnahme informiert haben – und zwar über ihre private Telefonnummer. Wenig später habe die Kronprinzessin selbst bei der Polizei angerufen, um weitere Details zu erfragen. Weder die Polizei noch der norwegische Hof äußerten sich bisher zu den Vorwürfen.

Die Umstände werfen Fragen auf: Wie eng sind die Verbindungen der Kronprinzessin zu den zwielichtigen Bekannten ihres Sohnes, wenn diese sogar ihre eigentlich streng unter Verschluss gehaltene, private Telefonnummer kennen? Der Mann mit krimineller Vergangenheit, der sie kontaktiert haben soll, wurde mittlerweile erneut festgenommen. Wie Bild berichtet, erfolgte diese Festnahme jedoch vermutlich unabhängig von dem Skandal rund um Marius. Währenddessen steht Mette-Marit in der Kritik, nicht nur wegen ihrer Telefonkontakte: Gerüchten zufolge räumte sie vor Marius' erster Festnahme dessen Wohnung auf und kontaktierte ein mutmaßliches Opfer, um Hilfe anzubieten.

Rechtlich scheint Mette-Marit jedoch wenig befürchten zu müssen. Als Kronprinzessin ist sie laut norwegischem Grundgesetz nur dem König Rechenschaft schuldig und kann nicht von der Polizei befragt werden. Öffentlich wagte sie im Dezember erstmals einen Kommentar zu dem Skandal um ihren ältesten Sohn. In einem seltenen Einblick in ihr Gefühlsleben sprach sie von einer "sehr, sehr schweren Zeit" für die gesamte Familie. Zugleich richtete sie einen Appell an die Medien, verantwortungsvoller mit solchen Geschichten umzugehen.

Anzeige Anzeige

Martin Hoeien / Aller / MEGA Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

Anzeige Anzeige