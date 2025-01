Diese Villa mietete Herzogin Meghan für ihre Kochshow an

Herzogin Meghan (43) ist seit wenigen Tagen zurück auf Instagram und präsentierte dort direkt ihr neuestes Projekt: eine Lifestyle-Kochshow, die in Zusammenarbeit mit Netflix entstanden ist und am 15. Januar erscheinen soll. In dem Format namens "With love, Meghan" will die zweifache Mutter ihren Fans exklusive Einblicke in ihre Leidenschaft für das Kochen geben und zeigen, wie man das Leben stilvoll genießen kann. Der Drehort könnte dafür kaum passender gewählt sein: eine prachtvolle Villa in Montecito, die eigens für das Projekt angemietet wurde, wie Gala berichtet. Die beeindruckende Immobilie besticht durch ihre luxuriöse Einrichtung sowie großzügige Außenanlagen, die mit Zitronen- und Avocadogärten ein wahres Paradies darstellen.

Mit diesem bewusst gewählten Drehort setzt Meghan ein klares Zeichen: Ihre privaten vier Wände bleiben geschützt, insbesondere nach den Drohungen und Angriffen, die sie und ihre Familie in der Vergangenheit bereits erleben mussten. Die Besitzer der Villa scheinen hingegen stolz auf die neu gewonnene Popularität ihrer Immobilie. Laut Gala teilten sie den Trailer zur Kochshow auf dem Instagram-Profil, das extra für das pompöse Anwesen angelegt wurde. Mittlerweile ist das beliebte Objekt auch als Hochzeitslocation buchbar.

Meghan, die in der Vergangenheit bereits mehrfach die Schattenseiten sozialer Medien thematisiert hat, geht bei ihrer Rückkehr auf Instagram vorsichtig vor. In der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" erklärte sie, wie belastend frühere Hasskommentare für sie gewesen seien. Um sich diesmal besser zu schützen, hat sie die Kommentarfunktion auf ihrem neuen Instagram-Profil direkt deaktiviert. Die Privatsphäre ihrer Familie bleibt somit ihre höchste Priorität, auch bei ihren neuen Projekten. Sie und ihr Mann, Prinz Harry (40), setzen sich seit mehreren Jahren aktiv für Aufklärung über Hass im Netz ein.

Netflix Roy Choi und Herzogin Meghan in der Show "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

