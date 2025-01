Prinzessin Charlottes Weihnachtsschmuck stammt von Harrys Ex

Prinzessin Charlotte (9) hat mit ihrem eleganten Schmuckstück beim traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham für Aufsehen gesorgt. Die Tochter von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) überraschte die Fans mit einem schicken Outfit, bestehend aus einem karierten Mantel, der perfekt zum Schal ihrer Mutter passte. Doch das eigentliche Highlight war ein rubinbesetztes Halsband, das unauffällig um Charlottes Hals schimmerte. Besonders interessant: Dieses Schmuckstück stammt aus der Kollektion von AYA, der Marke von Chelsy Davy (39), der Ex-Freundin von Prinz Harry (40). Der Wert des edlen Stücks wird auf knapp 1.800 Euro geschätzt, wie Mail on Sunday berichtet.

Chelsy Davy, die von 2004 bis 2011 mit Prinz Harry liiert war, gründete ihre Marke AYA im Jahr 2016. Die Schmucklinie setzt auf handgefertigte Designs mit ethisch gewonnenen Edelsteinen aus Afrika, die in 18-karätigem Gold verarbeitet werden. Chelsy, die ursprünglich als Anwältin tätig war, wandelte ihre Leidenschaft für Edelsteine in eine erfolgreiche Karriere als Schmuckdesignerin um. In Interviews betonte sie ihr Ziel, die Schönheit Afrikas in ihren Stücken einzufangen. Prinz Harry sprach in seiner Autobiografie "Spare" liebevoll über die Zeit mit Chelsy: "Ich schätzte Chels' unbeschwerten und authentischen Geist." Die Beziehung scheiterte und ging 2011 zu Ende, da Chelsy damit zu kämpfen hatte, im königlichen Rampenlicht zu stehen.

Chelsy Davy und Kate verbindet eine wechselhafte Geschichte. Während Chelsy und Prinz Harry eine sechs Jahre währende Beziehung führten, versuchten die beiden Frauen laut der Biografin Katie Nicholl, eine Freundschaft zueinander aufzubauen. Laut Nicholl hatte Kate Chelsy sogar zum gemeinsamen Shoppen eingeladen, doch die spontane und unkonventionelle Chelsy soll zunächst abgelehnt haben. Die beiden fanden schließlich einen besseren Draht zueinander, als sie bei einer Hochzeit im Jahr 2008 gemeinsam ihre Nervosität über das erste Treffen mit der Queen (✝96) teilten. Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten – Kate konservativ und Chelsy eher unkonventionell – bildete sich zwischen den beiden Frauen ein gegenseitiges Verständnis.

Instagram / chelsydavy Chelsy Davy, Unternehmerin

Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im Jahr 2009

