So glücklich lebt Prinz Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy heute

Vor Prinzessin Kate (42) war sie so was wie die Prinzessin der Herzen: Chelsy Davy (39). Viele Jahre führte sie mit Prinz Harry (40) eine On-off-Beziehung, ehe ihre Liebe 2011 schließlich endgültig zerbrach. 16 Jahre später hat die Schmuckdesignerin abseits des britischen Königshauses ihr persönliches Glück gefunden, wie sie an Silvester bewies. Auf Instagram teilte sie einige süße Schnappschüsse von sich und ihrer kleinen Familie, die sie zusammen auf einem Boot zeigen. Seit 2022 ist Chelsy glücklich mit ihrem Liebsten Sam Cutmore-Scott verheiratet – zusammen haben die Eheleute zwei Kinder, Söhnchen Leo und Nesthäkchen Chloe.

Vor ihrer Ehe mit Sam war Chelsy einige Zeit lang mit Harry zusammen: 2004 begannen sie sich zu daten. Von da an nahm der jüngere Bruder von Prinz William (42) seine Freundin gerne mit auf Events – und die Fotos von damals beweisen, dass sie stets viel Spaß zusammen hatten. In seinen Memoiren "Reserve" erklärte Harry, was ihm an Chelsy unter anderem so gefiel: "Sie interessierte sich nicht für meinen Titel, schien nicht anfällig für das Thronsyndrom." 2011 trennten sie sich allerdings – offenbar wegen der Presse. So habe sich das Paar von den Medien unter Druck gesetzt gefühlt, was letztlich ihre Liebe zerstörte.

Während Chelsy ihr Glück nach der Trennung fand, heiratete Harry 2018 Herzogin Meghan (43). Zwei Jahre nach ihrer Vermählung legten sie ihre royalen Pflichten nieder und leben seither mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Während es immer wieder Gerüchte gibt, dass Harry in seiner Wahlheimat nicht so zufrieden sein soll, widerlegen niedliche Schnappschüsse mit seinem Sohn dies. Darauf ist zu sehen, wie sie 2024 zusammen beim Surfen in Kalifornien eine Menge Spaß hatten.

Anzeige Anzeige

Instagram / chelsydavy Chelsy Davy mit ihrem Mann Sam Cutmore-Scott und ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / raimanaworld Prinz Harry im Dezember 2024

Anzeige Anzeige