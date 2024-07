So war die Trennung von Bradley Cooper für Suki Waterhouse

Bevor Suki Waterhouse (32) in Robert Pattinson (38) die große Liebe fand, war sie mit Bradley Cooper (49) zusammen gewesen. Die Beziehung der beiden ging 2015 in die Brüche, doch bis heute ist es eine der dunkleren Zeiten in Sukis Leben. Das verrät sie nun gegenüber der britischen Vogue. "Ich bin stärker geworden, aber wenn dir etwas so Öffentliches passiert und die Geschichte dahinter düster und schwierig ist und es dir sowieso nicht gut geht, aber du es niemandem wirklich erklären kannst, dann ist das alles ganz schön isolierend und verwirrend", bewertet sie die damalige Zeit.

Nicht nur das Ende der zweijährigen Romanze sorgte für Aufsehen, auch die Beziehung an sich schlug ganz schön Wellen. Als Suki und Bradley sich kennengelernt hatten, war die Musikerin erst 21 Jahre alt, während der Schauspieler kurz zuvor seinen 38. Geburtstag gefeiert hatte. Die 17 Jahre Altersunterschied stießen bei den Fans von Suki auf große Ablehnung. 2015 trennten sie sich, weil Bradley eine Familie gründen wollte, die Musikerin sich dafür jedoch noch nicht bereit gefühlt hatte, wie E! News damals berichtete. Heute hat Suki ihre Zeit mit Bradley verarbeitet, aber wie sie selbst im aktuellen Interview verrät, hat sie sehr lange selbst nicht damit gerechnet.

Heutzutage ist Suki glücklicher denn je. Ihr Partner Robert und sie sind seit Ende März frisch gebackene Eltern eines kleinen Mädchens, dessen Name die beiden Stars allerdings geheim halten. Wie die "Daisy Jones and the Six"-Darstellerin im aktuellen Interview preisgibt, hat sie schon beim ersten Treffen der beiden von ihm gedacht: "Er ist eigentlich ganz lustig. Ich leuchte auf, wenn ich bei ihm bin." Seitdem scheint die Beziehung einwandfrei zu verlaufen – tatsächlich gibt es seit Ende April sogar Gerüchte, dass Robert seiner Liebsten bald einen Antrag machen möchte.

Getty Images Suki Waterhouse im Februar 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

