Pink und ihre Kinder besuchen weihnachtlichen Freizeitpark

Auch für Popstar Pink (45) geht es langsam auf die Festtage zu. Um die Weihnachtszeit richtig einzuleiten, hat sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Zusammen mit ihren beiden Kindern Willow und Jameson besucht sie den Freizeitpark "Santa's Village" – ein kleines Dorf, das aussieht wie das des Weihnachtsmannes am Nordpol. Auf Instagram teilt sie einige Einblicke in den Ausflug: Die "So What"-Interpretin und Tochter Willow tragen sogar die gleiche rosafarbene Strickjacke! Dieses kleine Detail fällt auch den Fans der Musikerin auf. Einer schreibt begeistert in die Kommentare: "Willow sieht dir so ähnlich! Besonders durch die Jacken seht ihr aus wie die gleiche Person!"

Die Fotos scheinen bei den Usern richtig gut anzukommen. "Ihr alle seht so perfekt aus! Schön, wie glücklich ihr seid", schreibt einer, während andere meinen: "Genießt die gemeinsame Zeit! Kinder werden so schnell erwachsen" oder auch "Entschuldige, wer hat Willow und Jameson erlaubt, so schnell groß zu werden?" und "Willow ist einfach die perfekte Mischung aus dir und Carey". Carey Hart (49) ist der Vater von Pinks beiden Kindern. Willow kam im Jahr 2011 zur Welt, Sohn Jameson fünf Jahre später.

Schon vor wenigen Tagen hatte Pink ihre Fans mit einem Foto im Netz in Aufregung versetzt. Auf ihrer Social-Media-Plattform teilte sie an Thanksgiving einen Schnappschuss mit ihrem Bruder, Jason Moore. Dazu schrieb sie: "So viele Gründe zur Dankbarkeit." Der Anblick des ehemaligen Soldaten schien den Fans zu gefallen, sie bezeichneten ihn sogar als "Snack"! Noch dazu flirteten sie in den Kommentaren mit dem Bruder der Berühmtheit und schrieben: "Ist er verheiratet? Frage für mich" und "Schönheit scheint in der Familie zu liegen".

