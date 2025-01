Selten so privat: Brenda Song spricht offen über ihre Kinder

Brenda Song (36) ist kein Fan davon, ihre gemeinsamen Kinder mit Ehemann Macaulay Culkin (44) übermäßig in die Öffentlichkeit zu ziehen. Im Jahr 2023 zeigte sich die vierköpfige Familie zum ersten Mal bei einem öffentlichen Auftritt, als Macaulay mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde. Gegenüber Bustle erzählte die Schauspielerin nun von dem besonderen Moment mit ihren Söhnen. "Wir konnten nicht zulassen, dass sie das verpassen", erklärte die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin. Allerdings schien die ganze Aufmerksamkeit nicht allen zu gefallen, denn Sohnemann Dakota soll sich ziemlich gefürchtet haben: "Dak hatte solche Angst vor all den Kameras. Das ist einer der Gründe, warum wir sie [vom Rampenlicht] fernhalten."

Die 36-Jährige versucht dem dreijährigen Dakota und seinem zwei Jahre alten Bruder Carson ein Leben abseits des Hollywood-Trubels zu ermöglichen und hielt sogar den Namen ihres jüngsten Sprösslings ziemlich lang geheim. Trotzdem kommt es ab und zu vor, dass die Familie unfreiwillig vor die Linse von Paparazzi gerät. Brenda erzählte von einem Vorfall, bei dem einer der Schnappschussjäger sie während Dakotas Fußballtrainings fotografierte. "Mein Sohn fragte: 'Warum macht dieser Mann Fotos von dir, Mama?'", erinnerte sich die Schauspielerin gegenüber dem Magazin. Sie selbst soll kein Problem damit haben, abgelichtet zu werden, aber in Bezug auf Dakota und Carson erwacht wohl ihr Beschützerinstinkt: "Mir ist das egal. Aber wenn es um die eigenen Kinder geht, ist das etwas anderes. Sie haben nicht um dieses Leben gebeten."

Bei Macaulays Ehrung am Walk of Fame traten die vier als glückliche Familie auf. Aufnahmen zeigten, wie Carson auf dem Schoß des "Kevin – Allein zu Haus"-Stars saß und dieser ihm einen Kuss auf den Kopf gab. In seiner Dankesrede schwärmte Mack, wie Brenda ihn liebevoll nennt, von seiner Partnerin: "Du bist nicht nur die beste Frau, die ich je kennengelernt habe, du bist der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Und nach der Geburt unserer beiden Jungs bist du zu einem meiner drei liebsten Menschen geworden."

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seinem Sohn

