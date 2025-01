Vanessa Nwattu hat Aleks' alte TV-Auftritte nicht gesehen

Vanessa Nwattu und ihr Partner Aleksandar Petrovic (33) lernten sich bei Temptation Island V.I.P. kennen und lieben. Während es für die Beauty der erste Auftritt im TV war, ist Aleks mittlerweile schon ein alter Reality-Hase. Dennoch kennt die ehemalige Show-Verführerin die früheren Auftritte ihres Liebsten nicht, wie sie nun auf Instagram verrät: "Ich habe nichts, wo Aleks vor meiner Zeit mitgemacht hat, angeschaut. Natürlich sind mir gewisse Videos und Zusammenschnitte nicht entgangen [...], aber nachträglich angeguckt habe ich die einzelnen Formate kein einziges Mal und ich habe auch kein Interesse daran", betont die Content Creatorin auf Instagram.

Statt in die Vergangenheit zu schauen, wollen die Turteltauben wohl auch viel lieber ihre gemeinsame Zukunft planen: Immerhin haben sie sich Ende des vergangenen Jahres verlobt. Während eines Urlaubs machte der Realitystar seiner Liebsten eine romantische Liebeserklärung: "In diesen 846 Tagen habe ich gelernt, dich zu lieben und zu schätzen, wir haben alle möglichen Strapazen hinter uns, wir haben für die Liebe gekämpft und gewonnen. Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens, die zu 100 Prozent loyal an meiner Seite steht und ich an deiner." Daraufhin ging er auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen, die sie unter Tränen mit Ja beantwortete.

Zudem haben Aleks und Vanessa gerade alle Hände voll zu tun: Die TV-Bekanntheiten sind nach Dubai ausgewandert. "Wir haben uns die letzten Jahre immer wieder aufs Neue in Dubai verliebt und freuen uns, ab sofort unser Leben hier beschreiten zu dürfen", verkündeten sie kürzlich voller Vorfreude über das neue Kapitel in den sozialen Medien. Diese Veränderung hatten sie zuvor bereits in einem Interview bei Promiflash angeteasert und dabei auch verraten, dass sie sich bald an die Kinderplanung machen wollen: "Wir haben viele weitere gemeinsame Pläne. Jetzt steht erst mal die Hochzeit an und eine räumliche Veränderung. Sofern das alles durch ist, darf Baby Nummer eins sich auch gerne auf den Weg machen."

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

