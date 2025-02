Polizei-Clip zeigt Allison Holker bei betrunkenem Ausraster

Allison Holker (36), die Witwe des 2022 verstorbenen Tänzers Stephen "tWitch" Boss (✝40), sorgt aktuell mit einer überraschenden Enthüllung aus ihrer Vergangenheit für Schlagzeilen: Ein Video von einem dramatischen Polizeieinsatz aus dem Jahr 2018 wurde jetzt veröffentlicht, das die ehemalige Dancing with the Stars-Tänzerin in besorgniserregendem Zustand zeigt. Damals wurde sie am Flughafen von Salt Lake City wegen "öffentlicher Trunkenheit" und "ungebührlichem Verhalten" festgenommen. In der Aufnahme, die Daily Mail vorliegt, ist zu sehen, wie Allison heftig fluchend und emotional auf die Beamten reagiert, während sie unter anderem erklärt, dass sie "sehr wohl nüchtern" sei.

Der Vorfall ereignete sich am 14. September 2018, nachdem Allison laut Polizeibericht durch Bewusstlosigkeit aufgefallen war. Als die Beamten und Sanitäter sie weckten, um ihre Verfassung einzuschätzen, eskalierte die Situation zusehends. So ist im Bodycam-Video zu sehen, wie sie irrational auf Fragen reagiert und sich weigert, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Sie wandte sich sogar per Telefon an ihren Ehemann Stephen, während sie den Einsatzkräften vorwarf, sie zu belästigen. Schlussendlich wurde sie wegen ihres Verhaltens auf die Polizeiwache gebracht. Die damaligen Anklagepunkte gegen die US-Amerikanerin wurden 2021 fallengelassen, nachdem der Fall über drei Jahre lang unbearbeitet geblieben war.

Die Veröffentlichung des Videos fällt nun in eine Phase, in der Allison ohnehin erneut im Fokus der Öffentlichkeit steht. Kürzlich machte sie mit einem Interview Schlagzeilen, da sie gegenüber People enthüllte, dass sie nach dem Tod ihres Mannes dessen versteckte Drogen gefunden habe. Hinzu kommt ihre frisch veröffentlichte Autobiografie "This Far", in der sie ihren schweren Verlust verarbeitet und ihre bisherige Karriere Revue passieren lässt. Laut Allison sollen die gesamten Einnahmen des Buches an ihre Stiftung "Move with Kindness" gehen.

Getty Images Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im September 2018

Getty Images Allison Holker, Tänzerin

