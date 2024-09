Neue Liebe nach Verlust: Allison Holker blickt nach vorne

Vor knapp zwei Jahren erlitt Allison Holker (36) einen schweren Schicksalsschlag: Ihr Ehemann, Stephen "tWitch" Boss, verstarb mit nur 40 Jahren. Inzwischen hat die Tänzerin nach diesem schweren Verlust zurück ins Leben gefunden – und hat sogar wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Im Gespräch mit People erläutert sie die Veränderung in ihrem Leben. "Es ist eine neue Erfahrung für mich und ich habe viel Zeit gebraucht, um mich bereit zu fühlen. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder diesen Zustand erreichen würde", erklärt die Blondine und fügt hinzu: "Ich bin extrem glücklich. Ich fühle mich unterstützt, gesehen, verstanden und vollkommen geliebt. Und dafür bin ich sehr dankbar."

Ihre neue Beziehung machte die "So You Think You Can Dance"-Jurorin auf Social Media öffentlich – ihr Pärchendebüt gaben sie und der Unternehmer Adam Edmunds bei der New York Fashion Week. Der 36-Jährigen sei wichtig, dass ihre Fans verstehen, dass die Liebe zu einem neuen Mann, die zu Stephen (✝40) nicht schmälern würde. "Ich verstehe, dass es für die Leute eine interessante Situation ist, in der sie mich sehen, und es ist auch für mich interessant, mich darin wiederzufinden", räumt Allison ein, betont aber: "Es geht darum, dass ich so viel durchgemacht habe und im Moment so viel erlebe, aber es liegt immer noch eine Zukunft vor mir." Die dreifache Mama scheint an ihrem Verlust gewachsen zu sein und eine wichtige Sache für sich gelernt zu haben: "Das Leben kann sehr, sehr kompliziert sein und viele Höhen und Tiefen haben, aber man kann trotzdem sein Glück finden."

Der plötzliche Tod von Stephen im Dezember 2022 machte Allison sehr zu schaffen. Dennoch zeigte sie sich stark – vor allem für die drei gemeinsamen Kinder, die zu diesem Zeitpunkt drei, sechs und 14 Jahre alt waren. Nichtsdestotrotz schien sie in dieser Zeit an ihre Grenzen zu kommen. Im Februar dieses Jahres schaffte sie es schließlich, einen wichtigen Schritt zu machen: Sie kehrte zu "So You Think You Can Dance" zurück – der Tanzshow, in der sie und ihr Ehemann sich vor mehr als 14 Jahren kennengelernt hatten.

Getty Images Allison Holker und Adam Edmunds im September 2024

Instagram / allisonholker Allison Holker, Stephen "tWitch" Boss und die gemeinsamen Kinder

