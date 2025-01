Allison Holker verteidigt Buch über Ehemann Stephen Boss (†)

Die Tänzerin Allison Holker (36), bekannt aus "So You Think You Can Dance", sorgt derzeit mit ihrer Ankündigung für Furore, ein Buch über das gemeinsame Leben mit ihrem verstorbenen Ehemann Stephen "tWitch" Boss (✝40) zu veröffentlichen. Nun rechtfertigt sie sich über Social Media nach scharfer Kritik seitens seiner Familie. Stephen, der als DJ der "Ellen Show" berühmt wurde, hatte im Dezember 2022 Suizid begangen. Im Vorfeld des Releases von "This Far: My Story of Love, Loss, and Embracing the Light" im Februar hat Allison in einem Interview mit People über private Details gesprochen, die sie nach dem Tod ihres Mannes entdeckte – darunter Hinweise auf Drogenkonsum und mögliche traumatische Erlebnisse aus seiner Kindheit. Diese Enthüllungen stoßen nicht nur auf Verständnis, sondern sorgen auch für Unmut bei Familie und Fans.

In einem ausführlichen Statement in ihrer Instagram-Story erklärt Allison, dass ihr Ziel keineswegs sei, das Andenken ihres Mannes zu beschmutzen. Vielmehr wolle sie mit den Erfahrungen, die sie seit seinem Tod gemacht hat, anderen helfen. "Ich hoffe, dass durch das Erzählen unserer Geschichte vielleicht jemand Warnsignale erkennt, die ich übersehen habe", führt sie aus. Die Einnahmen aus dem Buch sollen an die von ihr gegründete Organisation Move with Kindness gehen, die sich für psychische Gesundheit einsetzt. Allison betont auch, dass sie über Jahre hinweg mit Experten und Organisationen wie der National Alliance on Mental Illness gesprochen habe, um sich weiterzubilden und das Bewusstsein für mentale Probleme zu fördern.

Stephen Boss und Allison Holker, die mittlerweile wieder vergeben ist, galten lange als eines der Traumpaare der Tanzszene. Die beiden lernten sich 2010 bei einer Fernsehsendung kennen, heirateten 2013 und wurden Eltern von zwei Kindern, Maddox (8) und Zaia (5). Außerdem adoptierte Stephen Weslie (16), die aus einer früheren Beziehung von Allison stammt. Gemeinsam teilten sie regelmäßig Einblicke in ihr glückliches Familienleben und ihre Leidenschaft für Tanz auf Social Media. Nach Stephens Tod gründete Allison nicht nur die Move with Kindness-Stiftung, sondern konzentrierte sich auch darauf, für ihre Kinder stark zu bleiben. "Stephen war die Liebe meines Lebens, und ich möchte, dass die Erinnerung an ihn leuchtet – für mich, für unsere Kinder und für all die, die ihn kannten", sagte sie einmal in einem bewegenden Interview.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und Allison Holker, 2018

Getty Images Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss mit ihren Kindern im Juni 2022