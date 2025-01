Kendall Jenner und Hailey Bieber genießen Sushi-Mädelsabend

Kendall Jenner (29) und Hailey Bieber (28) gönnten sich einen entspannten Abend in bester Gesellschaft: Die beiden Supermodels trafen sich am Dienstagabend mit ein paar Freundinnen im Promi-Hotspot Sushi Park in West Hollywood. Für den Dinner-Ausflug setzte Kendall auf einen auffälligen roten Mantel und eine schwarze Sonnenbrille, während Hailey in einem olivgrünen Trenchcoat, kombiniert mit einem weißen Pullover und Jeans, in einer perfekten Mischung aus Eleganz und Lässigkeit daherkam – wie man auf Fotos, die Just Jared vorliegen, bewundern kann.

Es scheint, als könnten die zwei besten Freundinnen gar nicht genug voneinander bekommen. Erst am vergangenen Wochenende wurden die The Kardashians-Berühmtheit und die Rhode-Gründerin zusammen mit Haileys Ehemann Justin Bieber (30) gesichtet. Für das Treffen setzten alle drei auf entspannte Outfits: Hailey kombinierte dunkle Jeans mit einer braunen Lederjacke und schwarzen Loafern, während Justin in karierten Hosen, einem weißen Shirt und einer navy-blauen Regenjacke extra lässig daherkam. Kendall ergänzte die Runde mit einem roten Pullover und schwarzen Jeans.

Doch nicht nur in Sachen Mode, sondern auch in der Liebe setzen Hailey und Justin ein Zeichen der Einheit – und räumen gleich zu Beginn des neuen Jahres mit wiederkehrenden Trennungsgerüchten auf. In einem niedlichen Instagram-Post teilte der "Beauty and a Beat"-Interpret ein Foto seiner Frau, die in einem Bikini und Pelzmantel posiert und dabei eine Krone mit der Aufschrift "Frohes neues Jahr" trägt. Dazu widmete der 30-Jährige ihr die Botschaft: "Ich gehe überall mit dir hin, Baby."

Getty Images Devin Booker, Justin Bieber, Hailey Bieber und Kendall Jenner

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Januar 2025

