Das Bieber-Ehepaar hing am Wochenende mit Kendall Jenner ab

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (28) genossen eine kleine Auszeit als Eltern. Der Sänger und das Model wurden am Sonntagabend in Los Angeles zusammen mit ihrer langjährigen Freundin Kendall Jenner (29) gesichtet. Die Rhode-Gründerin wählte für das Treffen einen lässigen Look – sie trug eine dunkle Jeans, eine braune Lederjacke und schwarze Loafer. Ihr Mann setzte hingegen eher auf ein gemütliches Outfit, welches sich aus karierten Hosen, einem weißen T-Shirt und einer Navy-Regenjacke zusammensetzte. Kendall wirkte ebenso entspannt in schwarzen Jeans und einem roten Pullover mit Reißverschluss. Das Trio schien bester Laune zu sein, wie die Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen – Hailey, Justin und Kendall sind bereits seit Jahren enge Freunde.

Mit ihrem gemeinsamen Ausflug bewiesen Justin und Hailey abermals, dass an den Gerüchten um eine Ehekrise nichts dran sein dürfte. Der "Baby"-Interpret legte zudem noch eine Schippe obendrauf, als er am Wochenende ein süßes Foto mit seiner Liebsten auf Instagram teilte. Darauf küsst der 30-Jährige den Hals seiner Frau, während diese leicht verschmitzt lächelt. Über die ständigen Spekulationen zu Eheproblemen sollen sich die beiden im Übrigen eher amüsieren, als dass es sie großartig stört. "Sie lachen über die ständigen Scheidungsgerüchte", berichtete ein Insider gegenüber People vor wenigen Monaten.

Hailey und Justin sind bereits seit 2018 verheiratet. Im August änderte sich ihr Leben für immer: Die beiden wurden zum ersten Mal Eltern. Ihr kleiner Sohn namens Jack Blues Bieber wurde geboren. Ihn halten Hailey und Justin bisher komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Zudem gaben sie auch keine Details über ihren Nachwuchs preis. Jedoch sollen sie überglücklich sein und das erste Weihnachtsfest mit ihrem Baby sehr genossen haben. Weiteren Nachwuchs planen die Eheleute erst mal aber noch nicht. "[Die beiden] haben darüber geredet, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", erklärte eine Quelle OK! Magazine Ende Dezember.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige