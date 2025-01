Madonna spricht in Doku über Schmerz, ihre Mama zu verlieren

Madonna (66) hat in einer neuen Dokumentation tiefe Einblicke in ihre Kindheit und den Verlust ihrer Mutter gewährt. Die Sängerin verlor ihre Mutter Madonna Louise Ciccone im Alter von fünf Jahren durch Brustkrebs. In "Becoming Madonna" spricht sie über die große emotionale Wunde, die dieser Verlust hinterließ. In der Sky-Dokumentation beschreibt sie diesen Moment als den prägendsten ihres Lebens: "Es war, als ob ein Teil meines Herzens herausgerissen wurde." Ihre Mutter war 1963 im Alter von nur 30 Jahren gestorben und ließ eine kleine Familie zurück. Auch Madonnas Bruder Christopher Ciccone (✝63) teilte in der Dokumentation mit, wie dieser Verlust ihre Familie und insbesondere ihren Vater Silvio beeinflusste. Christopher verstarb im vergangenen Oktober.

Madonna erinnert sich daran, wie sie gezwungen war, viel zu früh erwachsen zu werden, und reflektiert über die emotionale Leere, die der Tod ihrer Mutter hinterließ. Sie beschreibt, wie sie als Namensvetterin ihrer Mutter eine besondere Rolle in der Familie spielte. "Mein Name bedeutet mir sehr viel, es gibt eine Verbindung", sagt sie in der Doku. Eine besonders bewegende Hommage an ihre Mutter leistet Madonna in ihrem aktuellen Programm ihrer "Celebration Tour". In der Sequenz erzählt sie: "Ich stand 81 Shows lang auf der Bühne und starrte in das wunderschöne Gesicht meiner Mutter und fragte mich, was sie wohl gedacht haben muss, als sie mir aus ihrem Krankenhausfenster zum Abschied zuwinkte. Ich stieg in den Kombi und schloss die Tür, nicht wissend, dass es das letzte Mal war, dass ich sie sehen würde." Damit bezieht sie sich auf den Moment in der Show, in dem sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto ihrer Mutter auf einer Leinwand sang.

Madonna, die heute Mutter von sechs Kindern ist, hat ihre eigene Mutter immer in Ehren gehalten. In einem Instagram-Post teilte sie anlässlich des Muttertags letzten Jahres ihre Gefühle und sprach von der "tumultartigen Beziehung" mit dem Thema Schlaf – was daher kam, dass man ihr damals sagte, ihre Mutter sei eingeschlafen. Auf der Bühne ihrer Tour sprach sie direkt zu ihr: "Ich hoffe, du bist stolz auf mich." Auch habe sie ihr jeden Abend "Hallo", "Auf Wiedersehen" und "Danke" gesagt. Außerdem hatte Madonna eine besondere Bitte: "Ich habe sie gebeten, auf mich aufzupassen und mich gesund zu halten."

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Bruder Christopher Ciccone

Backgrid /ActionPress Madonna verlässt Kunstausstellung ihres Sohnes Rocco, 2024

