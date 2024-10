Madonna trauert um ihren verstorbenen Bruder Christopher

Für Madonna (66) brach vor wenigen Tagen eine Welt zusammen. Der Bruder der "Like a Prayer"-Interpretin starb am Freitag an den Folgen einer Krebserkrankung. Christopher Ciccone (✝63) war für die Musikerin über die Jahre ein wichtiger Vertrauter. Auf Instagram teilt sie ihren Fans in einem emotionalen Statement mit: "Er war der Mensch, der mir so lange am nächsten stand." Vor der Erkrankung des Designers verloren sich die Geschwister aus den Augen. "Als mein Bruder krank wurde, fanden wir den Weg zurück zueinander. Ich tat mein Bestes, um ihn so lange wie möglich am Leben zu erhalten. [...] Ich bin froh, dass er nicht mehr leidet. Es wird nie jemanden wie ihn geben", schreibt der Popstar.

Christopher und seine Schwester, die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heißt, hatten eine besondere Beziehung, wie sich die Sängerin im Netz erinnert: "Es ist schwer, unsere Bindung zu erklären, aber sie wuchs aus dem Verständnis heraus, dass wir anders waren und die Gesellschaft uns das Leben schwer machen würde, weil wir nicht dem Status quo folgten." Als die heute 66-Jährige nach New York ging, um Tänzerin zu werden, folgte ihr jüngerer Bruder kurz darauf. Den Tänzer an ihrer Seite zu haben, sei für Madonna unglaublich wichtig gewesen.

Der Tod von Christopher ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den Madonna in den vergangenen Wochen verarbeiten musste. Ende September musste sich Madonna von ihrer Stiefmutter Joan verabschieden, die im Alter von 81 Jahren nach einer kurzen, aber aggressiven Krebserkrankung verstarb. In einem Nachruf, der People vorlag, hieß es: "Sie wird ihrer Familie und ihren Freunden, deren Leben sie mit ihrem Enthusiasmus, ihrer Freude und ihrer Liebe bereichert hat, sehr fehlen."

Getty Images Christopher Ciccone und Madonna bei der Vanity Fair Oscar Party, März 1998

Getty Images Madonna, Sängerin

