Roland Kaiser zeigt seltenen Schnappschuss mit seiner Silvia

Schlagerstar Roland Kaiser (72) hat seine Fans mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben überrascht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Silvia Keiler verbringt er gerade einen Winterurlaub in den Bergen. Auf Instagram veröffentlichte er ein Selfie, das seine Frau von ihnen gemacht hat. In dicker Winterkleidung und mit Sonnenbrille posieren sie vor einer Kulisse aus verschneiten Bergspitzen. Dazu schrieb Roland schlicht: "Liebe Grüße aus dem Schnee."

Rolands Anhänger zeigten sich begeistert über das private Foto, da der Sänger nur selten Einblicke in seine Beziehung zu Silvia gewährt. Zu den Kommentaren gehörten zahlreiche Komplimente wie "Wunderschönes Bild" oder "Was für ein schönes Paar". Viele Fans betonten, wie glücklich und entspannt das Paar auf dem Bild wirke und wünschten Roland und Silvia eine erholsame Zeit. Es ist nicht das erste Mal, dass Roland seine Fans auf Instagram an persönlichen Momenten teilhaben lässt – erst vor Kurzem teilte er ein weihnachtliches Familienfoto.

Roland, der seit fast 15 Jahren mit einer Spenderlunge lebt, erfreut sich offensichtlich bester Gesundheit und genießt das Leben mit seiner Familie in vollen Zügen. Der Schlagerstar ist seit 1996 mit Silvia verheiratet, die ihn stets in seiner Karriere unterstützt hat. Das Paar hat zwei Kinder und wirkt immer noch verliebt wie am ersten Tag. Rolands Fans lieben nicht nur seine Musik, sondern auch seine Bodenständigkeit und die seltenen, dafür aber umso herzerwärmenderen Einblicke in sein Privatleben.

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia

