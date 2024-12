Selten: Roland Kaiser teilt ein Familienfoto an Weihnachten

Die Weihnachtszeit bedeutet bekanntermaßen, dass die gesamte Familie unter dem festlich geschmückten Tannenbaum zusammenkommt und die besondere Zeit gemeinsam genießt. Genau das hat auch Schlagerstar Roland Kaiser (72) in diesem Jahr gemacht. Zur großen Freude seiner Anhänger teilt der Musiker, der sein Familienleben sonst eher privat hält, sogar einen süßen Schnappschuss seiner Liebsten auf Instagram. Das idyllische Gruppenfoto zeigt den beliebten Sänger zusammen mit seiner Ehefrau Silvia, seiner Tochter Annalena und seinem Sohn Jan mit dessen Partnerin. Den festlichen Post betitelt Roland mit den passenden Worten: "Fröhliche Weihnachten wünscht Familie Kaiser."

Die zahlreichen Fans des 72-Jährigen sind von dem ungewohnten Anblick der gesamten Familie vollkommen hin und weg. In den Kommentaren unter dem Beitrag bringen seine Follower ihre Freude daher euphorisch zum Ausdruck. So schwärmt ein User: "Ein wunderbares Foto von deiner Familie! Ich wünsche dir und deiner Familie ebenfalls ein schönes Weihnachtsfest." Ein anderer Anhänger schließt sich der Lobeshymne an: "Ihr habt ja viele wunderschöne Christkinder in der Familie. Das Foto beinhaltet ganz viel Liebe."

Roland machte zuletzt jedoch nicht nur mit erfreulichen Festtagsgrüßen einige Schlagzeilen. Der "Warum hast du nicht nein gesagt"-Interpret wird nämlich bald wieder neue Musik herausbringen. Die Fans des Künstlers müssen allerdings etwas länger als geplant auf neue Songs von ihrem Roland warten. Er verkündete kürzlich mit einem Post auf Instagram, dass sein kommendes Album nicht wie eigentlich erwartet am 31. Januar 2025 erscheinen wird: "Liebe Freundinnen, liebe Freunde, mein Album 'Marathon' wird nun doch wie ursprünglich geplant am 7. Februar 2025 erscheinen!"

