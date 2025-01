So sehr litt Umut Tekin unter seiner Hautkrankheit

Umut Tekin (27) macht aktuell eine komplizierte Zeit durch: Vor wenigen Wochen trennte er sich von seiner Freundin Emma Fernlund (24), jetzt hat er auch noch mit einer Hautkrankheit zu kämpfen. Auf Instagram lässt er seine Community daran teilhaben und erklärt in einem neuen Video, wie sehr ihn seine nicht weiter ausgeführte Hautkrankheit beeinträchtigt. "Manchmal hat mir meine Hautkrankheit den Boden unter den Füßen weggezogen, sodass ich keinen Sinn mehr gesehen habe, überhaupt herauszugehen, kurze Sachen anzuziehen, zum Sport oder auch ins Schwimmbad zu gehen", schildert er. Er habe sich die meiste Zeit zu Hause einfach eingeschlossen.

Umut erklärt außerdem, dass seine Hautkrankheit mehr als nur seine mentale Gesundheit beeinträchtigt. "[Je] schlimmer meine Hautkrankheit wurde, [desto] mehr habe ich auch meinen Sport und [meine] Ernährung vernachlässigt", meint er im Text zum Video weiter. In dem Clip zeigt er sich selbst im Badezimmer, wie er sich unzufrieden im Spiegel hin und her dreht. Dann zieht er sein Shirt aus und es prangen die Worte: "Es gibt eine Lösung für alles" über den Aufnahmen. Seine Fans zeigen sich mehr oder weniger mitfühlend. Einerseits schreiben einige: "So ist das halt mit dem Karma" und "Der tut so, als hätte er Krebs. Das kann man ganz locker mit Tabletten oder Spritzen behandeln. Wie dramatisch" – andere wünschen ihm eine schnelle Genesung und schreiben allerlei lieb gemeinte Tipps und Tricks in die Kommentare. "Alles Gute, Umut, und stark, dass du dein Schicksal teilst und damit vielen Mut machst", meint ein User.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Umut sein Befinden mit seinen Followern teilt. Schon vor einigen Tagen teilte er Aufnahmen von sich in einer ganz ähnlichen Situation – allerdings zeigte er da noch seine entzündeten Arme, über die sich eine Schuppenflechte zog. Im aktuellen Video kann man davon allerdings nicht sehr viel erkennen. Möglicherweise helfen ihm seine Heilungsmethoden ja schon – er hatte angekündigt, von nun an wieder auf eine gesunde Ernährung zu achten und mehr Sport zu treiben. In seiner Story teilte er mehrere Beweisfotos und Videos, dass er diesen Plan bereits in die Tat umsetzt.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Juli 2024

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, November 2024

