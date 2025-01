Wegen Hautkrankheit: Umut Tekin will sein Leben umkrempeln

Hinter Umut Tekin (27) liegen einige schwierige Wochen. Wie der Reality-TV-Star nun ganz offen auf Instagram preisgibt, hat sich das bei ihm vor allem körperlich bemerkbar gemacht. "In den letzten Monaten war es überhaupt nicht einfach für mich. Und dann habe ich einfach nur noch gefressen, habe nicht mehr auf meine Ernährung geachtet und vor allem meinen Sport vernachlässigt", schildert er in einem Video. Darin zeigt er, wie er sich selbst im Spiegel betrachtet. Dabei sieht er ziemlich unzufrieden aus. "Das Endresultat ist nicht nur meine Gewichtszunahme, sondern auch meine Schuppenflechte", erklärt er und zeigt die beeinträchtigte Haut an seinen Armen. Das möchte der ehemalige Bachelorette-Kandidat unbedingt wieder in den Griff bekommen.

Umut erklärt nicht, was genau ihn in den vergangenen Wochen so gestresst hat. Allerdings zieht er seit Anfang Dezember des vergangenen Jahres immer mehr Aufmerksamkeit auf sich: Damals hat er sich nämlich aus heiterem Himmel von seiner Freundin Emma Fernlund (24) getrennt. Umut ging davon aus, dass seine Partnerin ihn betrogen habe – Emma bestreitet das nach wie vor vehement. Die Trennung der beiden hat sich mittlerweile zu einem echten Rosenkrieg entwickelt, bei dem die Fanbase des Ex-Paares gespannt zusieht. Das macht sich auch in den Kommentaren unter seinem aktuellen Video deutlich. "Eine toxische Beziehung macht auch krank", "Sag uns lieber, was jetzt zwischen dir und Emma los ist" und "Deine Schuppenflechte kommt von der Psyche... und deiner Beziehung mit Emma", schreiben User in die Kommentarspalte.

Bevor sich Emma und Umut getrennt haben, machten sie zusammen eine schwierige Phase durch. Nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars mussten sie sich beide ziemlich viel Kritik zu ihrem Benehmen während der Show anhören. Doch das standen sie gemeinsam durch – und fingen sogar an, ihre gemeinsame Zukunft zu planen. "Ich will überhaupt nicht ohne Emma sein", meinte Umut noch in der Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt", die erst nach der Trennung ausgestrahlt wurde. Darin verrät er außerdem, dass er Emma heiraten wollte und sich sogar Kinder mit ihr vorgestellt hatte.

