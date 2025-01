Waldbrand: Prinz Harry und Herzogin Meghan droht Evakuierung

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sehen sich derzeit einer unvorhergesehenen Gefahr ausgesetzt: Waldbrände nähern sich ihrem Anwesen in Montecito, Kalifornien. Das Gebiet gilt als "High Fire Risk Area", also einer Region mit hoher Brandgefahr. Wie Mirror berichtet, müssen die beiden möglicherweise gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), ihr luxuriöses Zuhause im Wert von über 14,2 Millionen Euro verlassen. Auch Stromabschaltungen wurden durch den örtlichen Anbieter Southern California Edison angekündigt, um weitere Brände durch beschädigte elektrische Leitungen zu verhindern.

Waldbrände haben bereits Tausende von Hektar Land in der Region um Pacific Palisades zerstört – was allein dort die Evakuierung von 30.000 Menschen erforderlich machte. Montecito selbst blieb zwar bisher verschont, steht aber weiterhin unter Beobachtung. Im Jahr 2017 wurde der Ort schon einmal von einem der größten Waldbrände Kaliforniens gestreift, damals mit nur geringem Schaden. Um die Risiken zu minimieren, gibt es in der Gemeinde strenge Brandschutzmaßnahmen. Die Situation bleibt dennoch ungewiss. Besonders das Anwesen von Harry und Meghan steht durch üppige Gartenanlagen in der Kritik, da diese viel Wasser in einer von Dürre bedrohten Region benötigen.

Der Umzug nach Kalifornien war für Harry und Meghan ein Wendepunkt im Leben. 2020 zogen sie sich aus dem britischen Königshaus zurück, um dort ein unabhängigeres Leben zu führen. Das prachtvolle Anwesen erwarben sie, um sich ein neues Zuhause für sich und ihre Kinder zu schaffen. In der Nachbarschaft finden sich zahlreiche A-Promis, mit denen sie auch freundschaftliche Beziehungen pflegen. So gehört Oprah Winfrey (70) zu ihren Unterstützern, die sie unter anderem bei ihrem aufsehenerregenden Interview im Jahr 2021 für ein Millionenpublikum empfing.

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin