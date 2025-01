Millionenkracher: Harry und Meghans Villa verdoppelt Wert

Wer hätte das gedacht: Herzogin Meghan (43) und Prinz Harrys (40) scheinen ein besonderes Immobiliengeschick zu haben. Ihre luxuriöse Villa in Montecito, Kalifornien, die sie 2020 für 14,2 Millionen Euro erstanden, hat ihren Wert inzwischen verdoppelt. Laut Zillow wird das weitläufige Anwesen mit neun Schlafzimmern und einem traumhaften Blick aufs Meer mittlerweile auf über 28,1 Millionen Euro geschätzt. Das Anwesen, das als The Chateau bekannt ist, ist von über fünf Hektar wunderschön gestalteten Gärten umgeben und bietet neben einem Gästehaus zahllose Annehmlichkeiten wie ein Spa, eine Bibliothek, einen Tennisplatz und sogar einen eigenen Weinkeller.

Der Anstieg des Immobilienwerts kommt nicht überraschend, da Montecito in den vergangenen Jahren ein Boomgebiet für Luxusimmobilien wurde. Experten zufolge stiegen die Immobilienpreise dort um beeindruckende 47,3 Prozent – deutlich mehr als in anderen Teilen Kaliforniens. Interessanterweise entschied sich Meghan, für die Dreharbeiten ihrer Netflix-Show ein anderes Haus zu nutzen. Die 43-Jährige mietete eine weitere, rund 7,7 Millionen Euro teure Immobilie. Diese liegt nur 3,2 Kilometer entfernt von ihrem Hauptwohnsitz und gehört der renommierten Cipolla-Familie, die für ihren Einfluss und ihre Wohltätigkeit bekannt ist.

Für Meghan und Harry ist Montecito nicht nur ein Wohnsitz, sondern auch ein Rückzugsort fernab der royalen Verpflichtungen, die sie einst prägten. Das Paar lebt hier mit den beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3). Die luxuriöse Umgebung steht im Kontrast zu Harrys vergleichsweise bodenständiger Kindheit in England, während Meghan schon immer ein Faible für hochwertiges Wohnen zeigte – ein Aspekt, der auch in ihrer neuen Show zur Geltung kommen wird, wo sie Einblicke in ihre Koch- und Haushaltsfähigkeiten gibt sowie auf die Unterstützung prominenter Freunde setzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige