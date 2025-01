"Wer wird Millionär?"-Kandidat hatte bei Geburt zwölf Finger

Ansgar, ein 20-jähriger Kandidat bei der beliebten Quizshow Wer wird Millionär?, sorgte im Studio für eine ungewöhnliche Überraschung. Während seines Gesprächs mit Moderator Günther Jauch (68) verriet der Jura-Student, dass er mit zwölf Fingern geboren wurde. Auf den Ultraschallaufnahmen während der Schwangerschaft hatte er die beiden zusätzlichen Finger geschickt verborgen. Direkt nach seiner Geburt wurden die sogenannten Bonus-Finger operativ entfernt, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. "Die Gefahr lief, den mir einfach abzureißen, und dann ist das Geschrei später groß", erklärte Ansgar mit einem Augenzwinkern.

Auch Jahre später nimmt der Kandidat seine besondere Geburtseigenschaft mit Humor. Im Gespräch mit Günther Jauch witzelte er augenzwinkernd über die praktische Seite der zusätzlichen Finger: "Ich hab ja auch irgendwann Klavier gespielt, und da war es so ein bisschen der Running Gag, dass es ja viel besser geklappt hätte, wären die jetzt noch dran." Seine musikalischen Ambitionen sind jedoch in den Hintergrund gerückt. Heute strebt Ansgar eine Karriere im Rechtswesen an und bewies in der 3-Millionen-Euro-Woche der Show, dass er auch ohne zwei zusätzliche Finger bestens vorbereitet ist, schwierige Fragen zu meistern.

Dass Ansgar seine Geschichte so offen und humorvoll teilt, zeigt nicht nur seine lockere Persönlichkeit, sondern auch seine positive Einstellung. Polydaktylie, wie der medizinische Fachbegriff für zusätzliche Finger lautet, ist eine seltene Anomalie, die nur etwa bei einem von 500 bis 1.000 Neugeborenen vorkommt. Ansgar sieht darin allerdings keinen Makel, sondern eine witzige Anekdote, die ihn bis heute begleitet. Ob der Student es bis ins Finale schafft, können Fans heute, am 8. Januar, auf RTL mitverfolgen.

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten, bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Günther Jauch, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige