Anna-Maria Ferchichi verkündet ihre neue Podcast-Partnerin

Anna-Maria Ferchichi (43) unterhält Zuhörer im kommenden Monat mit einem neuen Podcast. Bisher durfte die Ehefrau von Rapper Bushido (46) nicht verraten, auf welchen spannenden Gesprächspartner sich Fans freuen dürfen – das ändert sich allerdings jetzt! In ihrer Instagram-Story enthüllt sie, dass sie sich mit Influencerin Kimberly Devlin-Mania, im Netz bekannt als die.kim, zusammentut. "Bin so froh und stolz verkünden zu dürfen, dass Kim und ich ab Februar Podcast-Partnerinnen sein werden! Ihr könnt unseren Podcast kostenlos auf RTL+ hören, wenn es so weit ist", offenbart die achtfache Mutter.

Darüber hinaus wendet sich Anna-Maria aber auch noch mit einer kleinen Bitte an ihre Fans. Bisher ist den beiden Frauen noch kein Titel für ihr neues Projekt eingefallen – weswegen nun die Kreativität ihrer Follower gefragt ist. "Wir suchen noch nach einem Namen! Es wird kein Familien-, sondern Lifestyle-Podcast werden. Wir sind offen für Themen", erklärt die 43-Jährige und betont, dass sowohl sie als auch Kim sich sehr über Input freuen würden.

Die Neuigkeiten über ihr erstes großes Projekt ohne Bushido gab Anna-Maria im November vergangenen Jahres bekannt. "Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich einen eigenen Podcast machen möchte", verkündete sie freudestrahlend im Netz. Der Schwester von Sarah Connor (44) sei jedoch schnell klar geworden, dass sie diesen Weg nicht komplett alleine bestreiten möchte – weswegen sie auch schon eine Partnerin gefunden habe. "Unter Frauen besprechen wir noch mal ganz andere Themen", verriet sie, behielt die Identität der zweiten Podcasterin aber noch für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Kimberly Devlin-Mania

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

Anzeige Anzeige