Christina Lugner wartet auf Teneriffa auf ihre Ergebnisse

Christina Lugner (59), bekannt als "Mausi Lugner", hat ihre Fans kürzlich mit einer beunruhigenden Gesundheitsnachricht schockiert. Die Autorin musste sich wegen "sehr, sehr schlechter Blutwerte" ins Krankenhaus begeben und unterzog sich sowohl einer Gastroskopie als auch einer Koloskopie. Die Ergebnisse stehen noch aus, denn "der histologische Befund wird kommen, aber das dauert noch", so Christina gegenüber oe24. Um nach dem Aufenthalt wieder zu Kräften zu kommen, flog sie in ihre zweite Heimat Teneriffa. "In meinem Haus wird umgebaut. Ich habe also momentan gar keine andere Möglichkeit", erklärte sie ihren Aufenthalt auf den Kanaren.

Doch auch dort gibt es Spannungen. Auf Teneriffa besitzt auch ihr Ex-Freund, der Öl-Millionär Ernst Prost, ein Haus. Die beiden verbindet eine komplizierte Vergangenheit: 2024 waren sie für einige Monate ein Paar, nachdem sie sich auf der Insel kennengelernt hatten. Doch die Beziehung zerbrach, als der Alltag einkehrte. Ernst soll der Trubel um Christina, die in der österreichischen Gesellschaft oft für Schlagzeilen sorgt, zu viel geworden sein. Ob sich die beiden jetzt auf Teneriffa wiedersehen, ist unklar.

Christina selbst bleibt trotz allem positiv. Sie ist bekannt dafür, sich auch in schwierigen Phasen mit viel Energie und Zuversicht durchzusetzen. Nach ihrer Ehe mit dem Bauunternehmer Richard Lugner (✝91) schaffte sie es, sich als eigenständige Persönlichkeit einen Namen zu machen. Teneriffa, eine Insel, die sie schon oft als Ruhepol nutzte, scheint aktuell der richtige Ort für sie zu sein, um in der Sonne neue Kraft zu sammeln.

Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

