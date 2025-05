Christina Lugner ist wohl erneut in einen Millionär verliebt

Christina Lugner (59) sorgt mal wieder für Wirbel in der österreichischen Society: Wie Oe24.at berichtet, wurde die Autorin am Montag turtelnd mit dem Unternehmer Karl Schweigl beim Mittagessen im Szenelokal El Gaucho in Baden gesichtet. Laut Beobachtern stimmte die Chemie zwischen den beiden – und Christina soll den "Zuckerl-Baron", wie Karl in der Branche genannt wird, sogar offiziell als ihren Freund vorgestellt haben. Gemeinsam zeigten sie sich ganz vertraut und schienen das Rampenlicht zu genießen, das nun wieder einmal auf die Ex-Frau von Richard Lugner (✝91) fällt.

Hinter der neuen Liebe steht eine beachtliche Tradition: Karls Familie ist in Wien schon lange ein Begriff, wurde sie doch bereits Ende des 19. Jahrhunderts dort ansässig. Während sein Familienunternehmen mit Süßwaren Geschichte schrieb, zählt Karl heute zu den wohlhabendsten Namen der Szene – sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt. Mit Charme, Bodenständigkeit und stilvollem Glamour scheint es ihm gelungen zu sein, Christina für sich zu gewinnen. Bereits zum Jahreswechsel verbrachten die beiden Zeit in seiner Villa in Kitzbühel, ein Anwesen, das einst im Besitz von Udo Jürgens (✝80) war, bevor sie später gemeinsam Venedig unsicher machten. Noch im Dezember hatte Christina laut dem Newsportal von einer bloßen Bekanntschaft gesprochen – nun aber scheint sich die Beziehung intensiviert zu haben.

Privat ging es für Christina zuletzt turbulent zu. Anfang 2024 war sie noch mit Ernst Prost liiert, doch dem deutschen Unternehmer wurde der Medienrummel um die freiheitsliebende "Mausi" offenbar zu viel. Mit Karl scheint jetzt ein Partner an ihrer Seite zu sein, der durchaus Spaß am gesellschaftlichen Leben hat und ihr dabei auf Augenhöhe begegnet. Auch prominente Freunde wie Regisseur Otto Retzer geben sich in seiner Villa die Klinke in die Hand. Bald feiert Christina übrigens – ganz traditionsreich – ihren "29." Geburtstag im Strandcafé an der Alten Donau. Ob sie dort ihren neuen Schwarm auch offiziell der Öffentlichkeit präsentiert, bleibt spannend.

Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina und Richard Lugner im Juni 2005

Starpix / picturedesk.com Christina Lugner im November 2024

