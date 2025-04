Bye-bye Österreich? Christina Lugner wandert vielleicht aus

Christina Lugner (59), besser bekannt als "Mausi", scheint das Leben auf Teneriffa in vollen Zügen zu genießen. Seit sie den Jahreswechsel mit Tochter Jacqueline in Kitzbühel verbracht hat, verweilt die Autorin mit nur wenigen Unterbrechungen auf der Kanareninsel. "Mir geht es mega. Ich habe viele Freunde hier, es ist viel los", verriet sie jetzt im Gespräch mit oe24. Aufhorchen lässt jedoch ihre klare Ansage: "Ich will gar nicht mehr heim." Hat Wien, wo sie einst als schillernde Szenefigur bekannt war, etwa seinen Reiz verloren?

Ganz loslassen scheint Mausi ihre österreichische Heimat noch nicht zu wollen – zumindest ein bisschen Wien steht weiterhin auf dem Plan. An Pfingsten möchte sie ihren Geburtstag im Strandcafé an der Alten Donau groß feiern, worauf sie sich sehr freue. Derweil läuft auf Teneriffa eine Renovierungsoffensive in ihrer Villa. "Es wird gebohrt, gesaugt, gesägt", beschreibt sie ihr derzeitiges Zuhause, das sie ganz nach ihren Vorstellungen gestalten lässt. Besonders stolz ist sie auf ihre neuesten Deko-Objekte: zwei asiatische Kriegerstatuen, die künftig den Eingangsbereich bewachen sollen.

Erst kürzlich hatte Christina mit ihren schlechten Blutwerten bei Fans noch für Besorgnis gesorgt. Inzwischen gibt sie jedoch Entwarnung und betont, dass gesundheitlich wieder alles in Ordnung sei. Ihre Offenheit und Lebensfreude scheinen jedenfalls ungetrübt. Auf Teneriffa hat Christina offensichtlich ein neues Kapitel für sich aufgeschlagen. Ihre Zeit in Wien, die von Rampenlicht, gesellschaftlichen Events und ihrer Ehe mit Richard Lugner (✝91) geprägt war, wirkt für den Moment weit entfernt – außer, es geht um Geburtstagsfeiern mit Freunden aus längst vergangenen Tagen.

Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina und Richard Lugner im Juni 2005

Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

