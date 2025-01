Schlechte Werte: Christina "Mausi" Lugner ist im Krankenhaus

Christina Lugner (59), die vielen besser als "Mausi" Lugner bekannt ist und einst an der Seite des legendären Baumeisters Richard Lugner (✝91) stand, musste überraschend ins Krankenhaus Nord in Wien eingeliefert werden. Dort unterzieht sie sich derzeit einer Reihe medizinischer Untersuchungen, darunter eine Gastroskopie und ein Computertomogramm. "Meine Werte waren so schlecht, dass ich jetzt ins Krankenhaus zu Frau Professor Ferlitsch muss", erklärt sie gegenüber oe24. "Schauen wir mal, was dann rauskommt, aber die Werte waren wirklich sehr, sehr schlecht." Weitere Details behält sie jedoch für sich. Eigentlich hatte Christina gerade vor, in ihre zweite Heimat, nach Teneriffa, zu reisen, um Sonne und Entspannung zu genießen. Diese Pläne sind nun vorerst auf Eis gelegt.

Ihre gesundheitlichen Probleme kommen nicht aus dem Nichts: Bereits vor fünf Jahren wurde bei Christina eine besonders aggressive Form von Brustkrebs diagnostiziert, deren Behandlung für sie ein Wettlauf gegen die Zeit war. Zwischen Erstdiagnose und Operation lagen damals nur fünf Tage, wie sie im vergangenen Jahr gegenüber dem Magazin erzählte. Seit dieser Erfahrung scheint sie ihre Gesundheit sehr ernst zu nehmen, wenngleich die aktuell schlechten Werte sie erneut vor eine Herausforderung stellen.

Abseits der Klinik war Mausis Leben auch durch zahlreiche private und mediale Aufs und Abs geprägt. Die glamouröse Beziehung zu und spätere Scheidung von Richard Lugner machten sie in Österreich zum Fixpunkt der Boulevardpresse. Heute lebt Christina zum großen Teil auf Teneriffa, wo auch ihr Ex-Freund Ernst Prost ansässig ist. Trotz ihres jetzigen Aufenthalts in Wien scheint ihr eine Rückkehr auf die Insel wichtig, vor allem, weil sie sich dort immer wieder Kraft und Positives für ihren Alltag holt.

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina Lugner und Richard Lugner im Juni 2005

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com Christina Lugner im November 2024

Anzeige Anzeige