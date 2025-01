Weihnachten ohne Richard Lugner war für Christina schwer

Im vergangenen Jahr ist Richard Lugner (✝91) verstorben. Obwohl sie bereits seit längerem getrennte Wege gingen, trauerte seine Ex-Frau Christina (59) sehr um den Bauunternehmer. Auch die weihnachtlichen Feiertage im Dezember waren da nicht ganz einfach zu verkraften. Im Gespräch mit oe24 gab Christina, die von Richard auf den Namen "Mausi" getauft wurde, zu: "Richard hat uns schon sehr gefehlt. Es war gerade zu Weihnachten und Silvester sehr schwierig. Es heißt immer, die Zeit heilt alle Wunden. Manche heilen aber nie." Unterstützung bekam sie während dieser emotionalen Zeit von ihrer Tochter Jacqueline und deren Ehemann, mit denen sie die Festtage verbrachte.

Aktuell ist "Mausi" immer noch in Wien. Wie sie dem Magazin erzählte, hat sie dort auch Richards Grab besucht. Sie wollte sich versichern, dass alles in Ordnung damit ist. Obwohl sie weiterhin trauert, ist Christina auch bereit, nach vorn zu blicken. "[Astrologin] Gerda Rogers hat mir prophezeit, dass 2025 ein unfassbar tolles Jahr für mich wird. Und das in jeder Hinsicht – also auch in Sachen Liebe", steckte sie dem Portal. Dass sie sich wieder eine neue Romanze in ihrem Leben wünscht, hat sie auch selbst schon angedeutet. Anfang Dezember verriet sie dem gleichen Magazin, dass sie sich sogar verloben möchte! "Dafür müsste ich aber erst einmal einen Mann finden! Er muss älter als ich sein. Groß und liebevoll. Humor wäre auch nicht von Nachteil", schilderte sie damals schon.

Bis August 2024 war "Mausi" mit Ernst Prost zusammen. Die beiden hatten sich nur Monate vorher kennengelernt und es funkte recht schnell zwischen ihnen. Gegenüber t-online gab der Öl-Millionär zu, dass die Romanze der beiden letztendlich an den verschiedenen Ansichten bezüglich Politik, Arbeit und Geld scheiterte. "Und das ist ganz natürlich, wenn die erste Verzücktheit, der Liebessturm, nachlässt und der Alltag einzieht", erklärte er damals. Allerdings gingen die beiden nicht im Bösen auseinander. Sie sind bis heute noch Freunde – wie auch Christina selbst in dem aktuellen Interview bestätigte: "Wir sind ja noch immer befreundet und natürlich auch in Kontakt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Lugner und ihr Ex-Mann Richard Lugner, 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige