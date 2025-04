Entzündung überstanden: Christina Lugner kann wieder sehen

Große Erleichterung bei Christina Lugner (59): Nach einer schmerzhaften Entzündung am Auge, die nahezu zur vollständigen Erblindung auf einer Seite geführt hatte, geht es der Society-Lady nun endlich besser. Die plötzlichen Sehprobleme ereilten die Österreicherin während eines Aufenthalts auf der Kanareninsel Teneriffa, die sie inzwischen liebevoll ihre zweite Heimat nennt. Eigentlich habe sie dort neue Kraft tanken wollen, bevor in Wien wieder einige Termine anstehen, doch statt auf der Strandliege landete sie auf dem Patientenstuhl: "Ich war echt blind auf einem Auge und hatte unglaubliche Schmerzen", verriet Christina im Talk mit oe24. Jetzt scheint aber die schlimmste Phase überstanden, und die 59-Jährige ist optimistisch, schon bald wieder auf das gesellschaftliche Parkett Wiens zurückzukehren.

Der nächste wichtige Auftritt für Christina steht bereits vor der Tür: Sollte ihr Arzt bei der Kontrolluntersuchung am Montag grünes Licht geben, will sie am darauffolgenden Tag beim Jubiläum des Kult-Gastronomen Luigi Barbaro auf der Wiener Freyung dabei sein. Dort wird das 40-jährige Gastro-Jubiläum groß gefeiert – ein Pflichttermin für Christina, die zuletzt nach einer Phase gesundheitlicher Rückschläge und einer Auszeit auf Teneriffa viel Unterstützung durch Freunde und Familie erfahren hat. Die Wochen zuvor waren für sie alles andere als leicht, denn nicht nur die Augenentzündung, sondern auch schlechte Blutwerte und andere Schicksalsschläge hatten ihr zugesetzt.

Der Tod ihres Ex-Mannes Richard Lugner (✝91) im August 2024 und die anschließenden öffentlichen Diskussionen belasteten Christina nach eigenen Angaben sehr. Trotz der Trennung 2007 blieb ihr Kontakt zu "Mörtel" bis zuletzt eng. Auf Teneriffa, ihrem Rückzugsort, habe die Wienerin wieder zu sich selbst gefunden – besonders in ihrem geliebten Garten und bei Besuchen langjähriger Freundinnen. Dass "Mausi" auch in schweren Zeiten ihren Humor nicht verliert, beweist ein Spruch, den sie einst im Puls 4-Interview mit einem Augenzwinkern teilte: "Von allen Dingen, die ich in meinem Leben je verloren habe, vermisse ich mein Gehirn am meisten." Besonders österreichische Fans hoffen, dass Christina – mit dieser Leichtigkeit im Gepäck – jetzt wieder länger in ihrer Wiener Heimat bleiben wird.

Getty Images Christina und Richard Lugner im Februar 2005

Starpix / picturedesk.com Christina Lugner im November 2024

