Schlechte Blutwerte: So geht es Christina Lugner inzwischen

Christina Lugner (59), besser bekannt als "Mausi", musste sich nach ihrem Skiurlaub in Kitzbühel im Dezember einer Reihe medizinischer Untersuchungen unterziehen. Grund dafür waren alarmierende Blutbefunde, auf die ein toxikologischer Befund folgte. Nach diesen turbulenten Wochen zog sie sich auf Teneriffa zurück, um Sonne zu tanken und neue Kraft zu sammeln. In einem Interview mit oe24 gibt sie Einblicke in ihr aktuelles Leben auf der Insel. Besonders genießt sie die Besuche von Freunden, wie zuletzt von ihrer langjährigen Vertrauten Eva Kattus. "Ich genieße die Zeit hier", schwärmt Christina.

In ihrem Rückzugsort mit eigenem Pool und Terrasse findet sie die nötige Ruhe, um sich von den Herausforderungen der letzten Zeit zu erholen. Diese Ruhe war dringend notwendig, denn das vergangene Jahr war nicht nur gesundheitlich belastend. Der Tod ihres Ex-Mannes Richard Lugner (✝91), der im August 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, sowie öffentliche Diskussionen, etwa um das Privatleben von Witwe Simone, machten die Situation für Christina noch schwieriger.

Christina ist seit Jahrzehnten eine schillernde Figur der Wiener Society und trug maßgeblich zu deren Glanz bei. Durch ihre Hochzeit mit Richard Lugner wurde sie einem breiten Publikum bekannt und avancierte zu einer festen Größe bei gesellschaftlichen Anlässen. Auch nach der Trennung im Jahr 2007 hielt sie engen Kontakt zu ihrem Ex-Mann, was ihr den liebevollen Spitznamen "Mausi" einbrachte. Mit ihrer energiegeladenen Persönlichkeit und der Vorliebe für Luxus-Events war sie stets präsent. Dass die Wiener Gesellschaft ohne die Lugners spürbar ruhiger geworden ist, zeigt den enormen Einfluss, den sie gemeinsam auf diese Szene hatten. Wann Christina nach Österreich zurückkehrt, ist noch unklar, doch ihre Fans hoffen, sie bald wieder strahlen zu sehen.

Starpix / picturedesk.com Christina Lugner im November 2024

Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina Lugner und Richard Lugner im Juni 2005

